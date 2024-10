El argentino Ricardo Gareca continuará al mando de La Roja al menos hasta noviembre, con el objetivo de lograr sus primeros triunfos oficiales en las Eliminatorias y reavivar las esperanzas de clasificación al Mundial 2026. Tras confirmar su continuidad, agradeció el respaldo y expresó su deseo de seguir peleando junto al equipo. Descartó recibir ultimátums por parte de la ANFP y señaló que no está abatido, dispuesto a observar y hacer ajustes en la nómina. Gareca manifestó su convencimiento y aseguró que no le gustaría dejar a Chile en esta situación, mostrando su compromiso hacia el combinado nacional.

En una decisión tomada tras una reunión con dirigentes de la ANFP, el entrenador argentino Ricardo Gareca continuará al mando de La Roja al menos hasta noviembre, solicitando dirigir en la próxima doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Venezuela.

El ‘Tigre’ tiene el firme objetivo de lograr el próximo mes sus primeros triunfos oficiales al frente del ‘Equipo de Todos’, dejar a Chile con 11 unidades y reavivar las esperanzas de clasificación al Mundial 2026.

Previo a tomar un avión hacia Argentina, donde pasará unos días con su familia, el otrora seleccionador de Perú confirmó su continuidad con el combinado campeón de América en 2015 y 2016.

“Agradezco el respaldo. Es un lindo momento para estar juntos y tratar de revertir esta situación. Es un honor que sigan confiando. En esta situación tan complicada, me gusta estar al lado de todos”, expresó.

“Quiero estar al lado de los muchachos… Mientras tengamos chances hay que pelearlo. Yo no estoy abatido, nunca lo estuve. Solo dije que no estaba acostumbrado a tomar decisiones en caliente”, complementó en el aeropuerto capitalino.

Además, Gareca descartó la existencia de una exigencia particular de parte del ente que preside Pablo Milad para lo que viene.

“No me pusieron ninguna clase de ultimátum… De este momento se sale estando unidos, trabajando. Con toda la Comisión Directiva la relación es excelente, somos profesionales. Hablamos por teléfono, nunca dejamos entrever una reunión pendiente. Hay buen diálogo”, aclaró.

Consultado por si está abierto a hacer cambios en las nóminas y realizar modificaciones profundas en la alineación, el trasandino contó que “vamos a observar, voy a pasar el Día de la Madre en Buenos Aires y después ya retornaré para seguir trabajando”.

Para cerrar, el estratega de 66 años apuntó que “no me gustaría dejar a Chile de esta manera. Quiero estar al lado de los muchachos. No acostumbro a irme. Si después hay un límite, el abogado mío arreglará las condiciones. De parte nuestra hay convencimiento”.