Carlos Palacios marcó la pauta de La Roja al ser liberado de la nómina previo al duelo ante Colombia por motivos personales, decisión que despertó diversas opiniones.

Quien se pronunció ahora al respecto fue Jorge Valdivia, campeón de Copa América 2015 e histórico de La Roja, que desde su interpretación analizó la salida del futbolista del ‘Cacique’ de la convocatoria.

“Si Carlos Palacios prefiere jugar en Colo Colo, si así fuera, porque estoy interpretando lo que se comenta, él tendrá que pagar esas culpas y asumir esa responsabilidad”, dijo Valdivia en ESPN.

“Habría que preguntarle si quiere estar en la selección, y si dice que sí, el entrenador debe saber si lo nomina o no”, continuó.

Jorge Valdivia: “Tuve actos de indisciplina, pero…”

Asegurando respetar los motivos de Palacios tras su decisión, Jorge Valdivia se puso a sí mismo como ejemplo.

“¿Está bien? ¿Está mal? En lo personal, yo nunca me hubiese bajado de la selección. Me mandé varios condoros, tuve actos de indisciplina, pero me costaba mucho estar fuera de la selección. A varios nos costaba”, puntualizó.

En ese sentido, el otrora crack de Palmeiras y Colo Colo señaló que tanto él y sus compañeros extrañaban ir a la Selección Chilena en su época como futbolistas.

“Esperábamos mes a mes los partidos. Lo que pasa es que teníamos un grupo tremendo, de mucha confianza, amistad y respeto, porque cuando se suman los de la U, quizás no teníamos la confianza como con los que venían del proceso anterior, pero había respeto por quienes eran”, reconoció el ‘Mago’.