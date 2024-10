El entrenador de la Selección chilena, Ricardo Gareca, se refirió a la salida del delantero Carlos Palacios, quien abandonó el equipo por problemas personales. Gareca explicó que la situación fue inesperada y que no tuvo la oportunidad de hablar directamente con el jugador, ya que le dio libertad para resolver sus asuntos familiares. El técnico mencionó que la decisión de Palacios fue respetada por el grupo de jugadores, quienes comprendieron la situación. Gareca destacó que las razones personales de Palacios son privadas y afirmó que las puertas de la Selección siguen abiertas para él y para todos los jugadores.

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección chilena, habló por primera vez de la salida del delantero Carlos Palacios de La Roja.

El atacante de Colo Colo, vale recordar, fue liberado este sábado 12 de octubre luego de que el jugador informara tener “problemas personales”.

Este lunes, en la conferencia previa al choque con Colombia, se le consultó al ‘Tigre’ por lo ocurrido con ‘La Joya’.

“Lo de Carlos fue inesperado. ¿Cómo lo tomo? Son cuestiones personales, no puedo extenderme más de eso. No tuve la oportunidad de hablar con él, les dimos libertad para ver a sus familias y yo tenía una cena hasta las once de la noche. Él quería llegar antes y yo mandé a uno de los colaboradores a hablar con él, yo siempre al tanto. Fueron cuestiones personales las que lo llevaron a desafectarse de la Selección”, dijo el DT de La Roja.

Respecto a la reacción del resto de jugadores, Gareca dijo que “yo le comuniqué a los muchachos al día siguiente la decisión de Carlos, nada más. Eran cuestiones personales y el grupo lo tomó bien, mas allá de que estábamos con un viaje encima”.

“Nadie sabe en profundidad, porque el no explicó sus razones personales. Cuando dice eso queda como algo privado. El resto todos están metidos en el partido, le deseamos lo mejor. Chile pierde un valor importante”, complementó el ‘Tigre’.

Para cerrar el tema, Ricardo Gareca afirmó que con Carlos Palacios “tuve una charla queriéndolo conocer, lo cité a Juan Pinto Durán, siempre estuvo predispuesto. Ningún jugador tiene las puertas cerradas de la Selección”.