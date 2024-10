Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El volante de Colo Colo y de la selección chilena, Arturo Vidal, criticó duramente al actual DT de La Roja, Ricardo Gareca, tras la decisión de no convocar a su compañero Carlos Palacios. Vidal afirmó que el problema no son los jugadores con dificultades personales, sino el mal desempeño del equipo y la falta de resultados del entrenador. Además, Vidal dejó claro que no volverá a la selección mientras esté Gareca y pidió evaluar el contrato del DT, señalando que si Chile no gana contra Colombia, el presidente de la ANFP debería considerar un cambio de rumbo.