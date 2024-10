“Chile no está demasiado lejos del Mundial. Yo creo que, al igual que todos ustedes, tenemos un solo objetivo: estar”, dijo Ricardo Gareca, actual DT de La Roja, al asumir el puesto dejado por Eduardo Berizzo.

Era enero de 2024. Para entonces, luego de seis fechas, Chile apenas sumaba 5 puntos y las dudas sembradas en el proceso del ‘Toto’ no daban para ilusionarse.

Casi un año después, con las mismas unidades, el panorama no ha cambiado para el ‘equipo de todos’ y el Mundial de Norteamérica 2026 parece cada vez más lejano.

Gareca está consciente de eso y, luego de sus tres derrotas al hilo en la misma cantidad de partidos dirigidos en las Eliminatorias, el discurso de pelear por un cupo al próximo certamen planetario, lentamente, ha ido mutando.

“Creo que el fútbol chileno necesita un proceso que hay que acentuarlo cada vez más. Lo necesita, no sé si seré yo (el indicado), pero lo necesita”, dijo el ‘Tigre’ tras perder ante Brasil.

El foco es el Mundial

En vísperas de su debut oficial al mando de La Roja, la Copa América de Estados Unidos 2024, Ricardo Gareca dejó en claro que el torneo no era su principal objetivo.

La meta era avanzar a cuartos de final y, con el paso de los partidos, pensar hasta dónde se podía llegar. Pero el mayor deseo seguía siendo retomar el rumbo en las Eliminatorias.

“Como objetivo ahora está avanzar en el grupo y clasificar. Ese es el objetivo a corto plazo, pero me han contratado y yo acepté el desafío de estar nuevamente en un Mundial”, dejó en claro el ‘Tigre’ antes del torneo continental. Era abril de 2024.

Tras caer con Argentina y empatar sin goles ante Perú y Canadá, La Roja quedó tempranamente eliminada de la Copa América. Y el objetivo, otra vez, volvió a ser uno.

“Teníamos mejores expectativas en la previa. Fue un grupo difícil y los balances, por más rigurosos que sean, creo que son positivos porque estamos a tiempo de ver qué tenemos que mejorar para las Eliminatorias”, se excusó el entrenador en julio de 2024.

¿A qué apunta Ricardo Gareca hoy?

Septiembre fue un mes catastrófico para la Selección chilena. La goleada sufrida ante Argentina (3-0) y el papelón ante Bolivia (1-2) calaron hondo en el ‘equipo de todos’.

Pero Ricardo Gareca se mantuvo férreo. Defendió lo hecho por los jugadores de La Roja y sostuvo que el objetivo de estar en el próximo Mundial seguía al alcance.

“Seguimos con la chance intacta aunque se comprime el calendario, hay que ganar el compromiso que tienes por delante”, sostuvo el ‘Tigre’.

La victoria, sin embargo, no llegó. Chile cayó ante un escuálido Brasil y, con la mitad de las Eliminatorias ya disputadas, el ‘equipo de todos’ está casi en el fondo de la tabla.

Y Gareca, cabizbajo ante la prensa, puso en duda por primera vez su objetivo principal. El Mundial 2026 está muy lejos y el foco parece apuntar a un proceso mucho más extenso.

“Creo que el fútbol chileno necesita un proceso que hay que acentuarlo cada vez más. Lo necesita, no sé si seré yo (el indicado), pero lo necesita. Yo me mantengo con la ilusión de lograr a lo que vine, no me bajo, no cambio el discurso, lo quiero dejar bien claro”, recalcó el ‘Tigre’ tras perder con Brasil.

“Perder, perder, perder cada vez te aleja más, soy consciente, pero mientras los números dan sigo teniendo fe y confianza. Lo sigo sosteniendo como la primera vez”, añadió Gareca, intentando autoconvencerse de que la toalla aun no debe arrojarse.

El discurso no ha cambiado pero, con los resultados, parece cada vez más difícil de sostenerse.