Ricardo Gareca acaba de dar una potente conferencia de prensa, arengando a Chile para lo que será el primero de los dos duelos de Eliminatorias, el vital partido ante Brasil que encaminará o sepultará el camino de La Roja rumbo al Mundial 2026.

Frente a los micrófonos de los medios de comunicación, el ‘Tigre’ se encargó de responder diversas incógnitas que rodean su proceso que no ha arrancado del todo bien rumbo a la cita planetaria.

En una de las consultas al técnico de La Roja, se le preguntó por las informaciones liberadas por un periodista peruano, quien reveló que la ANFP le debía dos meses de sueldos, algo que podía detonar su salida de la banca del equipo de todos.

Fue ahí donde Gareca se encargó de desmentir tajantemente las falsas informaciones reveladas por el periodista incaico Peter Arévalo en su programa de Youtube donde se hace llamar, Mr Peet.

Con relación a esto, Ricardo Gareca aseguró que “con la Selección estamos al día. Si me toca hablar de como se manejan los dirigentes con nosotros, puedo decir que el presidente y la comisión directiva han estado muy preocupados de nosotros, de que no nos falte nada”.

“Estamos muy cómodos en todo aspecto, económicamente siempre cumple. Todo lo que hemos pedido nos han entregado”, aseguró.

Las declaraciones de Carlos Palacios

Por otra parte, se le consultó por las declaraciones de Carlos Palacios, quien tras el duelo ante Universidad Católica, se encargó de lanzar ‘dardos’ a la ANFP por la reprogramación de partidos y se encargó de poner en duda su participación en la selección chilena.

Con relación a esto, Gareca reconoció que “lo de Palacios no estaba enterado del comentario que hizo. Lo convocamos por el tiempo que tuvo en la última convocatoria, nos gustó y lo vimos muy metido en el trabajo”.

“Ese comentario que me estás haciendo (periodista) no lo sabía, tendré que preguntarle a Carlos que aclare su situación. A mi como entrenador me gusta que los jugadores estén 100% enfocados en el proyecto. No hay nada más importante que estar en la selección, respetando a los clubes claro”, indicó.

Para zanjar el tema, aseguró que “siempre la meta de cada jugador es representar a su país. Si usted le pregunta a cualquier jugador joven que está comenzando es debutar en primer y después su ambición se moviliza a debutar en la selección nacional. Esos son los pasos”.

“Debió ser un comentario mal entendido y mal expresado de parte de Carlos Palacios, pero sería bueno que le pregunten y él lo aclare. Lo cité sin saber sus declaraciones”, destacó.