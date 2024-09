El Chile vs. Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026 se sigue jugando, esta vez fuera de la cancha, particularmente por el polémico gol de Eduardo Vargas en el Estadio Nacional de Santiago.

El bicampeón de América con La Roja fue el encargado de marcar el 1-1 parcial con el arco totalmente a su disposición, a los 40 minutos, una conquista que generó la indignación del plantel altiplánico.

La ‘Verde’ reclamó airadamente al árbitro que ‘Turboman’ anotó en momentos que Carlos Lampe se quejaba de dolor por una lesión. Finalmente, el golero sufrió una ruptura total del tendón de Aquiles derecho.

Y en las últimas horas, Lampe volvió a sacar la voz sobre el controvertido tanto de Vargas en Ñuñoa. Esta vez arremetió contra el oriundo de Renca.

“Si es un compañero mío, prefiero que la tire afuera porque no corresponde la jugada. Yo sé que él se dio cuenta que me había pasado algo grave”, expresó el ex Huachipato en diálogo con Olé de Argentina.

“Yo estoy por dar un pase, me caigo y levanto la mano, es notorio. Un jugador sabe cuándo un colega se lesiona grave dentro de la cancha. Y yo sabía que me rompí el tendón de Aquiles”, agregó.

Incluso, el guardameta del Bolívar de La Paz fue más allá, acusando que Vargas “no me llamó ni me envió un mensaje. Pero tampoco es que él me haya lesionado, me lo hice solo. Sucedió tal cual como lo vieron”.

Para cerrar, Lampe suavizó la crítica hacia el jugador del Atlético Mineiro: “No le reprocho nada porque imagínate que no haga el gol… iba a tener muchas críticas. Ellos sentían la presión del partido, por más que no haya estado a full el estadio, se sentía la presión, por los resultados anteriores”.

What would you do?

Carlos Lampe receives the ball and immediately ruptures his Achilles. Edu Vargas gets the ball and scores.

Was he right?

pic.twitter.com/gMfQjVW4K6

— Juan Arango (@JuanG_Arango) September 11, 2024