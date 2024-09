Ricardo Gareca, técnico de La Roja, se mosqueó en el final de su conferencia de prensa tras la derrota de Chile ante Argentina por la séptima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Al ‘Tigre’ no le gustó la formulación de la última pregunta que recibió cuando atendió a los medios, ya que se dio a entender que había quedado conforme con lo hecho por sus jugadores en Buenos Aires.

Inmediatamente, alzando la voz y con cara de pocos amigos, Gareca dijo “no, no cambiemos las palabras. No estoy tranquilo con el nivel ni nada por el estilo”.

“No es el nivel que me gusta a mí. Se lo aclaro para que haya una buena interpretación”, insistió el DT al reportero que le hizo la consulta.

Luego, Ricardo Gareca remarcó que “hoy jugamos mal, hoy nos superaron. Ganó bien argentina. No fue la producción que queremos, simplemente aceptamos eso”.

“Tenemos que mejorar mucho de cara a lo que se viene, futbolísticamente. Quiero ser claro, no estoy conforme con el nivel demostrado, debemos mejorar mucho más”, añadió el entrenador de La Roja.

Para cerrar, pensando en el partido con Bolivia, Gareca sostuvo que “lo que se viene será una historia diferente, eso es algo importante que tenemos mentalizarnos: que cada partido es una historia que hay que sacar adelante. Las eliminatorias, son duras, complicadas, eso lo sabemos todos”.

