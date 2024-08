La U se consolida como líder del Campeonato Nacional 2024 tras triunfo contundente ante Cobreloa, pero sin jugadores citados a La Roja. Pese al rendimiento destacado, ningún jugador azul fue convocado por Ricardo Gareca para las Eliminatorias ante Argentina y Bolivia. Gabriel Castellón expresó su molestia por la ausencia de nominaciones, destacando el desempeño del puntero y la ilusión de representar a Chile. Por su parte, Maximiliano Guerrero prefirió no polemizar, respetando la decisión del entrenador. Gustavo Álvarez comentó brevemente que hay que respetar el criterio del \'Tigre\'.

La U se afianzó el viernes como exclusivo líder del Campeonato Nacional 2024 con una goleada por 4-0 sobre Cobreloa, en el Estadio Nacional, por la fecha 21.

Pese al gran rendimiento del elenco que dirige Gustavo Álvarez, el seleccionador nacional Ricardo Gareca no citó a ningún jugador azul a La Roja para la fecha doble de las Eliminatorias ante Argentina y Bolivia.

Un tema que fue tocado por el DT y algunos futbolistas del ‘Romántico Viajero’. El más duro fue el guardameta Gabriel Castellón.

El golero del cuadro colegial indicó: “No sé si no se toma en cuenta lo que se hace en el Campeonato Nacional o se mira en menos. Hemos hecho un gran torneo, hay muchos jugadores que deberían estar por ser punteros, hemos perdido dos partidos. No sé si es raro, pero es lamentable que no haya jugadores nominados del puntero”.

“Los resultados te dan un respaldo de que estás haciendo las cosas bien, sentimos eso, pero no sabemos si afuera se verá o si no somos del gusto del entrenador, pero trabajamos para nosotros. Después, las cosas se van a dar solas”, añadió con molestia.

Para cerrar el tema, el exarquero de Huachipato dijo que “la ilusión siempre está. No sé si seremos del gusto o no, pero la ilusión de representar a Chile siempre está. Primero trabajamos por el club y la opción de jugar por la selección. Son decisiones del profe y él verá lo mejor para Chile”.

En tanto, Gustavo Álvarez señaló escuetamente sobre la decisión del ‘Tigre’ que “el entrenador tiene su criterio y hay que respetarlo”.

Uno de los que estuvo con La Roja en la Copa América ‘EE.UU. 2024’ y ahora no fue considerado fue Maximiliano Guerrero. El delantero evitó entrar en polémica.

“El ‘profe’ (Gareca) decide, si esa es la nómina, contento también”, apuntó el ‘7’ de La U.