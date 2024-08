El exarquero Nicolás Peric reveló un curioso episodio protagonizado por Marcelo Bielsa, exDT de La Roja y actual seleccionador de Uruguay. Peric contó que una actitud del estratega durante una convocatoria lo marcó negativamente, afirmando que Bielsa era insoportable y que no guarda un buen recuerdo de él. El exguardameta mencionó un incidente donde Bielsa acusó a las tías de la cocina de robar dinero de la oficina en Juan Pinto Durán, hecho que indignó a Peric al considerarlas como sus mamás. Aunque desconoce si se resolvió el problema, Peric criticó la actitud del técnico al lanzar acusaciones sin certezas.

Nicolás Peric, exarquero y actual comentarista, relató en las últimas horas un curioso episodio que tiene como protagonista al argentino Marcelo Bielsa, otrora DT de La Roja y hoy al frente de la selección de Uruguay.

El oriundo de Talca formó parte de las primeras convocatorias del rosarino en el ‘Equipo de Todos’. Fue en una de esas citaciones donde una actitud de Bielsa lo marcó y por ello hoy no guarda un buen recuerdo del estratega.

En su estilo, el ‘Nico’ indicó sobre el trasandino: “Qué insoportable. Yo lo tuve tres veces a la semana y me aburrió”.

Luego, el comentarista deportivo fue más allá. “A mí me gustaba, era muy buen entrenador, pero su forma de ser no me gustaba”, apuntó en el programa Marca Personal de radio La Metro.

“Yo lo tengo clavado por algo, mal. Un día se le perdió plata de la oficina y dijo que fueron las tías de las cocinas y las camas de Juan Pinto Durán, yo las vi llorar. Yo las conozco de los 15 años, no lo podía creer”, agregó.

El exguardameta de Rangers, Audax Italiano, Argentinos Juniors y el Gençlerbirliği turco, entre otros equipos, admitió no conocer si el problema de Bielsa se solucionó, pero sí que le disgustó la actitud del técnico.

“Dudo que se le hayan aparecido los 700 dólares, pero culpar a las tías que veían los relojes de 150 mil dólares y las billeteras abiertas, las joyas y todo… puede haber sido una posibilidad pero hasta que no tengas certeza tú no puedes decir una acusación de ese porte”, indicó.

Para cerrar, Peric aclaró que su enojo con el actual DT de la ‘Celeste’ fue porque “las señoras de la cocina eran como mis mamás, me veían cagado de hambre y se metían a la cocina a hacerme un sanguchito”.

El relato del Nico Peric sobre Bielsa