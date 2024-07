La Copa América 2024 quedará en la retina como una de las ediciones más nefasta en la historia de la competición, tras los polémicos cobros que marcaron la tónica del torneo continental y que Claudio Bravo aprovechó de repasar una vez terminada la competición.

El codazo a Rodrigo Echeverría en el duelo ante Canadá y la expulsión en mismo encuentro, fueron los condimentos que terminaron por dejar fuera de la competición a La Roja.

En conversación con el programa El Legado de Marcelo Ramírez, Claudio Bravo comenzó recordando lo sucedido en Copa América al destacar que “hay cosas que no están al alcance de nuestras manos para poder pelear, hay cosas que no puedes competir”.

Ya recordando el primer duelo de la Copa América para Chile, Bravo destacó que “ya en el primer partido ante Perú ves cosas raras. Hay cobros, situaciones dentro del juego que cuando te toca estar adentro compitiendo, te dan ganas de agarrar al árbitro del cuello”.

“El segundo partido con Argentina es exactamente igual. Ves cosas que no pasan habitualmente”, deslizó.

Los dardos de Claudio Bravo a Wilmar Roldán

Fue ahí donde también recordó lo sucedido ante Canadá en el duelo que eliminó a la selección chilena de la cita continental en Norteamérica, duelo dirigido por el ‘polémico’ Wilmar Roldán.

Con relación a esto, Claudio Bravo sentenció que “en el último partido con Canadá me dio la sensación que, si no era la expulsión, o si nosotros nos poníamos en ventaja, cobraban un penal luego. Me da esa sensación”.

“Cuando el árbitro a ti te permite que le digas 1.200 a la cara y de esas 1.100 son insultos y él no te dice nada, tú dices: ‘mierda, éste me está cagando’, me está permitiendo que le diga mil cosas a la cara y no me diga nada. Que no me sancione, no lo ponga en el acta, es obvio”, añadió.

“Esas situaciones son raras. Lo del manotazo, que lo vio todo el mundo, cómo no lo van a ver con toda la tecnología”, finalizó.

Lo cierto es que la Copa América 2024 no fue solamente de esa manera para Chile, ya que diversos elencos alegaron problemas en los arbitrajes e incluso, Marcelo Bielsa, arremetió contra la organización por ese y otros problemas que se desprenden de lo sucedido en los partidos.