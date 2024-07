Tomás Alarcón, luego de brillar en el FC Cartagena en España con más de 30 partidos disputados, no fue considerado por Ricardo Gareca en La Roja para la Copa América en Estados Unidos. El volante de 25 años expresó su tristeza por no ser convocado, mencionando que pensó tener una oportunidad en los amistosos previos en Europa, donde Chile enfrentó a Albania y Francia. A pesar de no ser parte de la lista preliminar de los 55, Alarcón se mantiene optimista y determinado a seguir trabajando para ganarse un lugar en el equipo nacional. Tras su paso por el FC Cartagena, regresó al Cádiz, club dueño de su pase, recordando su experiencia positiva en el equipo español.

Pese a vivir su mejor año en Europa, con más de 30 partidos jugados en el FC Cartagena en España, Tomás Alarcón no fue considerado por Ricardo Gareca en La Roja para la Copa América de EEUU.

El volante de 25 años ni siquiera estuvo en los amistosos previos en Europa, en el arranque del proceso del ‘Tigre’, donde Chile goleó a Albania y cayó con Francia.

En una entrevista con la revista Dieciséis, ‘Tommy’ exteriorizó su pena por no ser considerado en el ‘Equipo de Todos’ para la Copa América.

“No se ha comunicado nadie de la Selección conmigo. Pensé que podía tener una chance en la gira que fueron a jugar con Francia, porque estaba ahí al lado, estaba jugando todo y tenía mucha regularidad, estaba jugando bien, pensé que me iban a llamar ahí”, indicó.

“El mazazo que más me dolió fue cuando no estuve en la lista (preliminar) de los 55. Ahí creo que fue un golpe súper duro, porque en ese momento llevaba 34 partidos”, agregó el exjugador de O’Higgins.

Respecto a su ausencia en esa nómina inicial, Alarcón señaló que “cuando veo que son 55 me dolió mucho, la verdad que lloré, porque había hecho mucho trabajo para volver y no verme en la lista fue súper duro. Pero estoy convencido de que si sigo así ya va a llegar la oportunidad y no la voy a soltar más”.

Tras jugar por FC Cartagena, de la Segunda de España, el mediocampista ahora volvió al Cádiz, club dueño de su pase y que en la pasada campaña perdió la categoría en LaLiga.

“El Cartagena fue un plus que viví, los dos entrenadores me dieron mucha confianza y jugué casi todos los partidos. Realmente lo pasé mal antes, por haber perdido la Selección, haber perdido continuidad en Europa. Nunca me dejé llevar por comentarios, pero se hablaban cosas que no eran verdad y obviamente eso te duele”, sentenció.