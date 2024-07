Una lamentable noticia conmovió este sábado al fútbol chileno: la muerte de Marisol Soto, madre de los jugadores Kevin y Gary Medel, este último bicampeón de América e ídolo de La Roja.

El dolor y pesar se ha hecho presente. De hecho, el ‘Equipo de Todos’ y Universidad Católica -club que formó a los Medel- se han pronunciado con mensajes y envío de condolencias por Redes Sociales.

Marisol Soto falleció luego de varios meses padeciendo una enfermedad grave, de la que aún no se han conocido mayores detalles.

Cuando Marisol Soto salvó a Gary Medel de ‘dos pistoleros’

Soto ha sido trascendental en la vida del ‘Pitbull’. El propio Gary lo ha reconocido así en innumerables ocasiones. Sin embargo, esto va más allá de palabras y lo confirma una particular historia: el día que se interpuso a dos sujetos armados que querían balear a su hijo.

El hecho se remonta a cuando Gary tenía 14 años y defendiendo los colores del Sabino Aguad, de Conchalí, se enfrentaba al Inter de La Paula en el clásico del barrio. Como ocurre siempre en este tipo de partidos, la pierna fuerte y los encontrones prevalecieron.

Quizás ‘agrandado’ por contar con su padre y su hermano en su equipo, reconocidos como ‘peleadores’ en el sector, Gary fue a disputar un balón con más vehemencia que la permitida y desencadenó una batahola que pudo acabar en tragedia. Hubo insultos, empujones y hasta los hinchas ingresaron a discutir. Todo de tornó incontrolable como lo cuenta el libro ‘Simplemente Gary’ del periodista Cristián Arcos.

Unos siete hinchas invadieron el terreno y rodearon al ‘Pitbull’, que seguía en el suelo. El muchacho, que ya estaba en la sub15 de Católica, se levantó y no dudó en encararlos. Fue en ese instante que ingresó otro sujeto al campo y sacó un arma hechiza que colocó en la cabeza del hoy ídolo de La Roja. “¡Dispárame po, huevón, dale!”, gritó Gary. Y la tensión aumentaría aún más con la llegada de Marisol Soto.

“Le pusieron dos pistolas en la cabeza, pero yo me puse ahí, delante de él”, admitió la mujer al programa ‘Yo, el que no conocías’ de Chilevisión. “Yo le decía que me lo pegara, y después se puso mi mama”, reconoció Gary.

En tanto, el libro antes mencionado revela que Marisol ingresó rauda al campo y se lanzó sobre el hombre, al que le ‘regaló’ una serie de golpes en la cabeza. “Ándate de acá, cabro de mierda, te fuiste”, le gritó.

“El Gary estaba más enojado, quería puro pegarle, pero estaban con dos pistolas… igual no se achicó, pero los Medel eran muy peleadores en la cancha”, contó Soto al espacio televisivo ya mencionado.

Una historia que da cuenta del carácter fuerte y el amor de madre de Marisol Soto.