El polémico periodista peruano Phillip Butters aseguró sin pruebas que el técnico Ricardo Gareca dejará la selección chilena, argumentando que no estaría a gusto en el país debido a supuestos malos tratos y falta de aprecio por parte de los chilenos, criticando la comida y la supuesta antipatía de la gente. Incluso insinuó que en Perú intentarían convencerlo de regresar a la selección peruana. Butters también afirmó que Gareca no recibiría buen trato en La Roja y que algunos chilenos no lo saludan ni lo quieren, en contraste con la supuesta amabilidad que recibía en Perú. La controvertida declaración se produce en vísperas del enfrentamiento entre Chile y Perú en la Copa América 2024.

El periodista peruano Phillip Butters, reconocido por sus críticas al fútbol chileno, aseguró que Ricardo Gareca se irá de La Roja ya que no estaría contento en nuestro país.

Sin ninguna prueba, el comunicador del vecino país dio por sentado que el entrenador del combinado nacional tiene varias razones para irse de Santiago.

Incluso, dijo que en la Federación Peruana harían esfuerzos para intentar convencerlo de volver a la Bicolor.

“¿Sabes o no que Gareca se quiere quitar de Chile? Acá lo trataban bien, le daban de comer rico, en Chile come horrible. Los chilenos son antipáticos”, aseguró el conducto del programa PBO.

“El único buen chileno es Rodrigo Ureña. Chile tiene poquísimos buena gente. Gareca no tiene ni un partido oficial y ya quieren que cambie. Ya he leído por ahí, que Gareca de repente se sale de Chile”, complementó Phillip Butters.

El comentarista peruano no se quedó ahí y, trascartón, afirmó que el ‘Tigre’ no recibiría buenos tratos en La Roja.

“Los demás chilenos no lo saludan a Gareca, no lo quieren a Gareca. Acá todo el mundo lo quería a Gareca porque el peruano es amable. El chileno te dice ‘dame resultados, no me inventes argentino floreador"”, insistió el comunicador incaico.

Para cerrar, Butters recalcó que “¡lo quieren botar a Gareca! Y acá hay varios que extrañan a Gareca y su floro”.

Vale recordar que Perú será el primer rival de Chile en la Copa América 2024, en duelo que se jugará el viernes 21 de junio desde las 20:00 horas.