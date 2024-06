Este domingo, de cara a la próxima Copa América, se emitirá un nuevo capítulo de ‘Generación dorada’, programa de Canal 13 que muestra entrevistas exclusivas a los futbolistas que fueron parte de la legendaria selección que logró coronarse campeona de dos campeonatos consecutivos de la Copa América en 2015 y 2016.

Y en esta ocasión el espacio estará centrado en Gabriel Suazo (26), convocado para la cita deportiva que se desarrollará en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Denominado ‘el bicampeón anónimo’, el actual lateral izquierdo del Toulouse de Francia tendrá este año su debut como convocado a la Copa América, pero fue parte integral de los campeonatos que Chile ganó en 2015 y 2016. Primero, como pelotero en la inolvidable final donde La Roja venció a Argentina para la final de 2015.

“Me sentí parte de la Copa”

“Fue una noche especial, cuando Alexis (Sánchez) anotó fue una sensación como si hubiera hecho el gol yo. No tengo el título pero me sentí parte de esa Copa porque trabajaba con ellos, entrenaba con ellos. Aporté mi granito de arena desde la parte que me toca”, manifestará al respecto el joven, quien debutó en Colo-Colo justo después de esa noche.

Al año siguiente, para la Copa Bicentenario, Suazo tuvo la oportunidad de ser sparring, ayudando a La Roja a entrenar. “Éramos parte del equipo prácticamente, entrenábamos con ellos, comíamos, teníamos los mismos horarios”.

“Yo me sentía parte del equipo. Yo era un jugador pero que no se vestía”, recordará sobre esa época, agregando que los colegas que más lo ayudaron y aconsejaron en esa etapa fueron Claudio Bravo y Jhonny Herrera.

Y ahora, para su primera Copa América como titular, asegura que quiere ser campeón por tercera vez, y que tiene confianza en el partido contra Argentina.

“Por más que esté Messi, vamos a enfrentar ese partido con la dedicación y el optimismo de siempre. Nosotros queremos ganar cada partido. Mi objetivo es ser campeón. No voy a apostar por clasificar, quiero ser campeón”, asegurará.

El número 17 de Gary Medel

Adicionalmente, aclarará que aunque en Francia juega con el número 17, no tiene la ambición de conservar ese número en la Roja.

Con relación a esto detalló que “para mí el 17 es de Gary. Yo respeto toda la historia que hay para atrás, no tengo ni que hablarlo. Dije que me dieran el número que quede, me da lo mismo eso. Si en el futuro tengo la oportunidad de elegir mi número, no tengo problemas”.

Adicionalmente, el programa tendrá una entrevista en exclusiva con Darío Osorio, el flamante campeón de la primera división danesa que fue convocado por Gareca para el amistoso contra Paraguay, pero cuya presencia está aún en duda por una lesión.

“Tuve una rotura en el isquio, pero ya me siento bien. Si me llaman para la Copa América, voy”, señalará el joven.