En la pasada fecha FIFA, donde Chile enfrentó a Albania y Francia en Europa, uno de los grandes ausentes fue Gary Medel.

Y es que a diferencia de otros referentes de la “Generación Dorada” de La Roja, como Claudio Bravo, Mauricio Isla, Alexis Sánchez o Eduardo Vargas, el ‘Pitbull’ quedó al margen de la convocatoria de Ricardo Gareca.

Y ahora, fue la periodista Verónica Bianchi la que destapó la que sería la verdadera razón del entrenador del ‘equipo de todos’ para no citar al jugador de Vasco da Gama.

En el programa No es para tanto, de TNT Sports, la comunicadora aseguró que Medel está lejos de volver a La Roja por un encontrón con el cuerpo técnico de Gareca.

“Gary Medel la tiene muy difícil. Lo digo por una información que me llegó. En la previa de la citación de los partidos amistosos, Gareca se comunicó con todos los seleccionados históricos”, reveló de entrada Bianchi.

“Entiendo que hizo una llamada con Gary y ahí, al parecer, algo pasó. Algo pasó no con Gareca directamente, pero sí con alguien del cuerpo técnico. Hubo un encontrón”, complementó la periodista.

Luego, Bianchi insistió en que “algo pasó en esa comunicación, aunque no tengo la certeza de si por eso no estuvo Medel. No sé si ellos después limaron asperezas, pero sí hubo un roce”.

“A mí me generó mucho ruido cuando no vi en la nómina a Gary, porque venía jugando, estaba bien físicamente, en una liga súper competitiva”, concluyó la comunicadora.