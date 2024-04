Antonio Mohamed, exjugador y entrenador argentino, reveló detalles de la dolorosa noche de Lionel Messi al perder con la selección de Argentina la Copa América ‘Estados Unidos 2016’ a manos de La Roja.

El astro de la albiceleste vivió sobre el gramado del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, una nueva decepción con el combinado al perder un año antes otra final del certamen continental, también en penales a manos de Chile (el anfitrión).

El dolor fue tal que La Pulga decidió renunciar a la selección argentina, lo que sorprendió a todos en suelo norteamericano.

Y nuevos detalles de esa jornada para el olvido de Messi y Argentina fueron revelados por Mohamed, quien se topó con el rosarino dentro del recinto.

“Yo bajé porque estaba comentando el partido para un canal de México y venía Messi caminando. Estuvimos 25 segundos abrazados”, indicó en diálogo con el diario trasandino Olé.

“Yo lo escuchaba llorar y él me decía: ‘No es para mí, no es para mí’. No me acuerdo qué le dije. Yo no tenía idea de que hace cinco segundos había renunciado a la selección”, agregó.

Además, el ‘Turco’ contó que “Messi se desahogó conmigo. Ahí hablamos y le dije: ‘Todos te queremos’. Ese fue nuestro encuentro”.

Finalmente, el ex FC Barcelona y PSG cambió su decisión, volvió a la ‘albiceleste’ y tocó la gloria en la Copa América 2021 y la Copa del Mundo 2022. Tuvo su revancha.