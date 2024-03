Claudio Bravo, portero de La Roja, analizó lo que fue la fecha FIFA luego de la caída 3-2 ante Francia de este martes.

Pese a dejar buenas sensaciones, el combinado galo golpeó en los momentos justos para imponerse al equipo dirigido por Ricardo Gareca.

Vale mencionar que, el viernes pasado, el ‘equipo de todos’ había derrotado 3-0 a Albania.

“Viendo la semana más detenidamente creo que son sensaciones bien buenas. El otro día con Albania y hoy ante Francia hicimos un partido bien serio, un partido con mucha personalidad, un partido donde nos vimos compitiendo al máximo nivel”, dijo el arquero nacional.

“Eso es lo que hay que retomar. Tenemos jugadores, tenemos capacidad y creo que este partido sirve muy bien para dimensionar lo que podemos hacer. Jugamos bien y en líneas generales nos vamos contentos”, añadió el hombre del Real Betis.

En la misma línea, Bravo destacó que “esto no sirve de nada si no vuelves al trabajo, si no retomas los niveles de competencia en los clubes. Eso es vital para competir en este nivel. El nivel de exigencia es enorme, creo que nos vamos con buen sabor de boca, tuvimos ocasiones de gol para no irnos con una derrota”.

Respecto a su desempeño personal, el portero indicó que “estoy contento, pero a la vez muy tranquilo. No es fácil estar parado tanto tiempo. Retomé la actividad hace no mucho y no me había tocado competir. Volver a competir a este nivel y retomar sensaciones no es fácil, más cuando tienes tanto edad”.

Claudio Bravo también elogió a uno de los promisorios jugadores de La Roja: “Nos vamos con una sensación positiva. Los chicos dieron un paso adelante. Darío (Osorio) hizo un partido increíble y ese es el nivel que tiene que tener y no bajar de ahí”.

“Se vienen desafíos importantes, pero quiero vivir el día a día. Siendo sincero, no tengo una meta a largo plazo, porque es prácticamente imposible, pero disfruto de los entrenamientos, de las concentraciones. Eso lo tengo que atesorar más que nunca, porque he tenido una carrera privilegiada”, cerró el guardametas.