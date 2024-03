Una tensa discusión se vivió en el última episodio del programa ESPN F90 Chile, donde el periodista Cristian Caamaño y el exfutbolista Jorge Valdivia fueron los protagonistas.

Todo a raíz de los dichos de Alexis Sánchez tras la victoria de La Roja ante Albania por 3-0. El ‘Niño Maravilla’ se desahogó con la transmisión oficial y afirmó que “eso hacía falta, gente que corriera, y eso se vio reflejado hoy día”.

Las palabras del crack del Inter no tuvieron un receptor definido. Sin embargo, para el comunicador no existen dudas y, según su interpretación, fue un ‘palazo’ para los dos referentes que no estuvieron en esta convocatoria: Gary Medel y Arturo Vidal.

En medio de un debate con el ‘Mago’ principalmente, segundado por Diego Rivarola, Caamaño expresó que “¿Saben lo que me encanta? Ustedes eran dos expertos en mandar mensajes crípticos cuando declaraban… Me llama la atención que traten de desviar el foco de esta declaración de Alexis, que para mí es muy clara”.

“El comportamiento de Alexis en la previa de este partido fue muy llamativo, con foco en el regreso de Bravo e Isla. Ahí partió el foco de Alexis tipo ‘qué feliz que estoy, volvieron mis amigos’. Y está perfecto, son dos jugadores que merecían otro final en la selección, debían volver”, acotó el comunicador, profundizando que “esta declaración cierra el círculo y era innecesaria. Y para mí es directamente para Vidal y Medel directamente”.

"PARA MÍ LA DECLARACIÓN DE ALEXIS ES PARA VIDAL Y MEDEL, NO TENGO DUDAS" Cristián Caamaño analizó los comentarios de Sánchez tras el final del partido ante Albania, donde 'Maravilla' lanzó un fuerte dardo al señalar que en la Selección "hacía falta gente que corriera” pic.twitter.com/JPILF6pnHt — ESPN Chile (@ESPNChile) March 22, 2024

Valdivia a Caamaño: “Quieres establecer que habla de Gary y Vidal, eso es un cahuín, para mí”

El ambiente en el estudio se fue ‘calentando’. “¿Tú crees que Alexis no le está haciendo una crítica a jugadores que han estado en la selección? ¿No? ¡Bueno!”, increpó Caamaño al ex10 de La Roja.

Valdivia, por su parte, sentenció que “respeto esa interpretación de Cristián, es personal, pero siempre habrá una interpretación desde un punto de vista degenerado en suspicacias. No voy a decir mala leche, pero sí degenerada para un tipo de conflicto”.

“En esta ocasión es una declaración futbolera, no hay dobles interpretaciones a mí parecer. Yo veo más una declaración de ‘estoy contento, hace rato no veía a mis compañeros correr de la manera que corrimos hoy’. Yo lo veo por ese lado”, explicó Valdivia.

El formado en Colo Colo fue más allá y retrucó a Caamaño. “Cada uno le da a las declaraciones la interpretación que quiere, pero levantar cahuines”, afirmó. El periodista no se quedó callado: “Yo no estoy levantando cahuines”, respondió.

Entre medio de los dichos de un lado a otro, Jorge Valdivia fue otra vez contra el profesional de las comunicaciones: “Tú levantas un cahuín cuando primero tú no sabes si esas palabras fueron para A o para B. Y cuando tú lo pones sobre la mesa, y en tela de juicio para que nosotros lo debatamos, está perfecto. Es un cahuín”, remarcó.

“Si tú no tienes la información certera y completa donde Alexis diga ‘Arturo no corría, Gary no corría’, ahí podemos debatir y decir que Alexis fue frontal y se refirió a estos dos jugadores. Si Alexis dice que hacía falta que corriéramos más, y tú quieres establecer que habla de Gary y Vidal, eso es un cahuín, para mí”, cerró.