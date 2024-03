Arturo Vidal dio su teoría de por qué no fue llamado a La Roja en la primera convocatoria oficial de Ricardo Gareca como entrenador.

El futbolista de Colo Colo y uno de los máximos referentes de La Roja, Arturo Vidal, tuvo palabras este sábado para su ausencia en la primera convocatoria del ‘Equipo de Todos’ bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca.

El ‘Rey’ no tuvo en el amistoso ante Albania, en el debut del ‘Tigre’ en la banca’, donde Chile acabó goleando por 3-0.

La falta del oriundo de San Joaquín en esta nómina ha sido objeto de noticia en las últimas horas. Y más luego que el comunicador Juan Cristóbal Guarello revelara que Gareca optó por excluir a Arturo porque se mantiene un quiebre en la interna entre el Team Bravo (con Isla y Alexis) y el Team Vidal (con Medel y Aránguiz).

Esta jornada, al ser interrogado por su baja, Arturo Vidal contestó en medio de una actividad del Inter en Club Chicureo que “si no estoy en la nómina, es porque estaba lesionado, por eso”.

“Vamos a ver cómo se da la Copa América y cuáles serán los nominados, espero estar al 100%. Si me llaman, voy a ayudar como lo he hecho siempre, y si no, apoyaré de afuera”, agregó, consigna Radio ADN.

Vidal, además, remarcó que “va pasando el tiempo, van apareciendo nuevos jugadores y hay que darle oportunidad a los que estén mejor”.

Finalmente, Arturo Vidal celebró el triunfo de La Roja: “Me alegro mucho que haya ganado la selección, y que haya ganado bien, con tres goles, estoy feliz, que bueno que el inicio de este proceso empiece así”, cerró.