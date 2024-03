Este viernes, el argentino Ricardo Gareca hizo oficial su primera nómina de la Selección Chilena de cara a los encuentros amistosos frente a Albania y Francia. Una convocatoria llena de sorpresas, y no sólo por los regresos de Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas, sino que también por las ausencias, como las de Gary Medel, Arturo Vidal e incluso, Ben Brereton Díaz.

Pese a la ausencia de dos de los máximos referentes de ‘La Roja’, la ‘marginación’ del delantero inglés nacionalizado chileno llamó la atención no sólo de los hinchas, sino que también de los periodistas que se apostaron en Juan Pinto Durán para decir presente en la conferencia de prensa.

En ese sentido y luego de ser consultado por la baja de ‘Big Ben’, el ‘Tigre’ no tuvo pelos en la lengua para reconocer que su decisión iba más allá de lo futbolístico, aunque reconoció de entrada que “es simplemente ver otras opciones” y que “no tiene que ver con la actualidad” del atacante que pertenece a las filas del Villarreal.

“Lo que sí me gustaría es que aprenda español. Ha estado convocado hace dos años y ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Si tiene el interés realmente, tiene que hacerlo. Y es que eso afecta a la convivencia y al día a día. Nos llamó la atención porque representa a la Selección”, cuestionó el DT trasandino, dejándole tarea para la casa a Brereton Díaz.

Gareca, además, reconoció que la barrera del idioma no será un motivo a futuro para marginarlo nuevamente de una convocatoria, pero que a medida que el cuerpo técnico vea que el ’22’ se esfuerza en aprender español, más posibilidades iba a tener de convertirse en un indiscutido.

“¿Es un impedimento que no hable español? No. Pero lo considero fundamental para la comunicación fuera del campo de juego y dentro del campo de juego. En la medida que yo vea que hay ese interés en él, va a haber un interés nuestro. Eso no le va a restar de estar en la Selección en un futuro, no está condicionado. Pero me gustaría ver una predisposición de parte de él de hablar español”, cerró.