Ricardo Gareca, entrenador de La Roja, se ha abierto en estas últimas semanas con la prensa nacional a menos de un mes de su debut oficial con el ‘Equipo de Todos’.

El ‘Tigre’ ya prepara a fondo lo que será la fecha FIFA de marzo, donde Chile jugará el día 22 ante Albania, en Italia, y el 26 con Francia en Marsella.

El argentino fue consultado por los chilenos que ha dirigido en su carrera. Allí, el DT de 66 años señaló al programa de Youtube ‘Mediapunta’ que “he tenido a Valencia en Santa Fe, a Waldo Ponce que es un muchacho extraordinario en Vélez. No quiero olvidarme”.

Y luego se detuvo en el retirado crack Jorge Valdivia, a quien llenó de elogios. “A Jorge lo tuve en Palmeiras muy breve, pero me pareció a nivel personal y como jugador extraordinario, de los mejores jugadores que yo he visto, que he tenido la posibilidad de tener”, dijo.

Los gustos musicales de Gareca

Incluso, el ex seleccionador de Perú abrió su lado más reservado y reveló sus gustos musicales. “Tengo variedades. Me han dicho rockero, por la forma de vestir, pero es porque no estoy de andar todo el día en saco y corbata”, indicó de entrada.

“Me gusta de todo. Soy de la época de The Beatles, de los Rolling Stones, pero también me gusta Soda Stereo. También se apreciar a Luis Miguel, Julio Iglesias… Pero soy más del rock, de ese estilo, que otra cosa”, cerró.