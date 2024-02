El presentador de televisión aclaró de entrada que no odia a Chile y que sus dardos hacia Gareca van por una falta a los códigos y las lealtades.

Para muchos hinchas del seleccionado peruano la llegada de Ricardo Gareca al banco de La Roja significó una traición. El ‘Tigre’ logró con la Bicolor la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y al repechaje de Qatar 2022.

Y quien no escondió su molestia por el arribo del experimentado DT de origen argentino al ‘Equipo de Todos’ fue el reconocido escritor y periodista peruano Jaime Bayly.

El presentador de televisión aclaró de entrada que no odia a Chile y que sus dardos hacia Gareca van por una falta a los códigos y las lealtades.

“Profundamente decepcionado de Gareca… Creo que ha traicionado a los hinchas peruanos y me incluyo”, indicó en su canal de Youtube.

“Hay rivalidades históricas que uno tiene que respetar… Gareca podría ser entrenador de la Selección Argentina; Gareca podría ser entrenador, tranquilamente, de la Selección Uruguaya, de la Selección Colombiana, de la Selección Ecuatoriana, de la Selección de Costa Rica, de la Selección de Brasil. Y yo no me hubiera sentido traicionado”, añadió.

Continuando con su crítica al ‘Tigre’, Bayly señaló que “había una y solo una selección en el mundo con la que Gareca, después de Perú, no podía comprometerse y esa es la selección de Chile. Insisto, no porque yo odie a Chile, yo no odio a Chile”.

“No porque yo esté atizando irresponsablemente el rencor de los peruanos contra los chilenos. Yo nunca he creído en eso, pero en el fútbol como en la vida hay códigos, hay lealtades”, agregó.

El comunicador de 58 años señaló que las diferencias que tuvo Gareca con la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no debió escatimar en su respeto al hincha blanquirrojo, que lo consideraba un héroe.

“¿Por qué Gareca elige Chile cuando tenía otras ofertas? Es una manifiesta provocación al hincha peruano, es un desaire al hincha peruano que le dio todo a Gareca, que se entregó apasionadamente a él, que lo recordaba con afecto y gratitud”, apuntó.

Para cerrar, Bayly dedicó algunos conceptos al ahora DT de La Roja por su “traición”. “Desalmado, frío, helado, sin alma”, sentenció.

