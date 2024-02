Claudio Bravo podría retornar a La Roja en el próximo mes de marzo, específicamente para los amistosos en Europa ante Albania y Francia, en lo que será el estreno del DT argentino Ricardo Gareca como seleccionador nacional.

Durante esta semana se supo de una llamada del ‘Tigre’ al golero del Betis español para concretar su vuelta al ‘Equipo de Todos’. El formado en Colo Colo no es citado a La Roja desde marzo de 2023, para un amistoso ante Paraguay.

Y en su condición de bicampeón de América con La Roja, Bravo arremetió contra la ANFP por los altos precios de las entradas para ver al seleccionado.

“Difícilmente vamos a clasificar con un estadio a media asta, necesitamos un lleno siempre. Tengo claro el costo de las entradas, creo que son las más caras del planeta y eso tiene que cambiar. Necesitamos a todo el mundo, no solo un buen entrenador. El cuerpo técnico, el utilero, el hincha, de todo el mundo”, indicó en entrevista con Keno Salinas.

“Si no ponemos de nuestra parte, no estamos a buen nivel en los clubes, si la competencia no sube el nivel, el periodismo si nos echa una mano y logra entender que es un periodo donde todos necesitamos que el fútbol chileno siga en crecimiento, hablo de parte dirigencial y de la ANFP, que el funcionamiento sea correcto y potenciemos a los jóvenes o el torneo”, añadió.

Recordar que el año pasado Arturo Vidal ya había manifestado sus reparos por el alto costo para ver al combinado nacional.

“La verdad están caras. Ya le dijimos ya al presidente (de la ANFP Pablo Milad) que las baje un poquito, porque están muy caras, necesitamos el estadio lleno”, dijo el ‘King’.

Hay que recordar que los valores de los tickets oscilaron originalmente, para el inicio de las Clasificatorias al Mundial 2026, entre los 44 mil y los 148 mil pesos chilenos, lo que no dejó para nada contentos a los hinchas nacionales.