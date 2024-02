La llegada de Ricardo Gareca a la banca de La Roja ya comienza a brindar unos primeros problemas para la ANFP, luego de las fuertes declaraciones del argentino Hugo Issa, quien fuese agente del ‘Tigre’ y que hoy se encuentra en pie de guerra contra la dirigencia de Pablo Milad.

El asesor de más de 120 jugadores trasandinos, reveló detalles en donde sentencia que desde la ANFP lo sacaron y distanciaron de las tratativas para la llegada de Gareca.

Fue en conversación con El Deportivo de La Tercera, donde el amigo del ‘Tigre’, confesó que fue él quien acercó a Gareca a la banca chilena y ahora lo están dejando de lado.

En sus primeras declaraciones, Issa sentenció que “le dije al presidente (Pablo Milad) de la federación, ‘usted no puede desconocer que habló con Gareca desde mi teléfono’“.

Posteriormente comenzó a desmenuzar uno por uno los detalles de la transferencia.

“Hubo una reunión en Argentina el día 28 de diciembre, con Pablo Milad y Rodrigo Robles (el gerente de selecciones), que pareció muy agradable… Yo les dije ‘los dejo trabajar tranquilos’. Terminó la reunión y Gareca me contó absolutamente todo”, comentó.

“Tal vez yo asusté a Pablo Milad”

Fue en ese momento que confesó que advirtió a Milad sobre sacarlo de las tratativas al expresar que “este tema lo manejé yo. Tal vez yo lo asusté a Pablo Milad con la medida que iba a tomar si él no pasaba por mí, de querer pasarme por arriba”.

“Le dije que estoy de acuerdo con ir a la FIFA si Gareca terminaba ahí. Lo que han hecho conmigo es una ‘hijadeputez’, como dicen los españoles”, indicó.

“Yo tengo comprobantes, grabaciones, conversaciones de WhatsApp, fotos, todo… El presidente Milad tendrá un gran problema si quería sacarme del medio, de la manera en la que lo hizo. Quizás se asustó”, sostuvo.

Al ser consultado sobre si conversó con el líder de la ANFP del motivo por el que lo distanciaron de la negociación, Hugo Issa recalcó que “le dije, con todo respeto, ‘usted es dueño de hablar con quien quiera y poner las reglas que quiera, pero no puede desconocer que habló con Gareca desde mi teléfono”.

“Yo tengo grabada la conversación, le he mandado fotos mías con Gareca y puedo llevar todo a la justicia”, reconoció.

“Un presidente de Federación tan pobre intelectualmente y muy poco claro”

Posteriormente, declaró que “tratando de encontrar un análisis, con un presidente de la federación tan pobre intelectualmente y muy poco claro en sus ideas, me parece que fue Robles quien le dijo, ‘mira que esta persona es así"”.

“A mí, gracias a Dios, Gareca no me va a cambiar la vida. Pero no que me hagan este tipo de situaciones. No lo permito por ningún punto de vista”, deslizó.

“El presidente Milad sabrá a lo que se va a enfrentar. Si tiene ganas de enfrentarse a un pleito en FIFA y salir ante la prensa chilena desmintiendo que hizo una negociación conmigo, allá él. Pero no habla muy bien de él tampoco”, cerró.

La respuesta de la ANFP

Desde el citado medio se contactaron con la ANFP y fue el director, Jorge Yunge, quien respondió al llamado para defenderse de las acusaciones.

En sus comentarios, desde ANFP sentenciaron que “toda la relación y contacto que la Federación de Fútbol de Chile tomó de manera formal con Ricardo Gareca y su entorno, fue a través del abogado Mario Cupelli”.

“Él encabezó las negociaciones y conversaciones de los acuerdos que permitieron que el reconocido técnico argentino llegara a La Roja”, indicó.

Así también sostienen que “es más, fue el propio profesional quien acompañó a Ricardo en su arribo a Chile y fue quién aprobó todos los compromisos adquiridos en el contrato que unió a la Selección de Chile con Gareca”.

“Al señor por el que me consultan (Hugo Issa) no lo conozco”, finalizó.

Un nuevo problema que enfrenta la ANFP y que en caso de confirmarse y ser cierto lo de las pruebas, el ente rector del fútbol chileno estaría a las puertas de un nuevo conflicto que sea llevado hasta la FIFA.