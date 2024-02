Tras del adiós de Eduardo Berizzo a la banca de La Roja, el deseado nombre de Ricardo Gareca fue el que finalmente se instaló en Juan Pinto Durán con la responsabilidad de devolver a Chile a un Mundial.

El ‘Tigre’, ex DT de Perú, no olvida al país incaico y fue ahí, donde conversó con medios locales para contar el motivo de cambiar de aires y dirigir al equipo chileno.

“La vida continúa. Así como la vida, está la posibilidad de elección que tiene Perú de elegir el técnico que quiere, yo tengo la posibilidad de trabajar donde yo quiero. No me gustaría que me olviden. Yo no me voy a olvidar, para la gente solo tengo palabras de agradecimiento”, confesó el estratega.

“Pero, esencialmente, todo el mundo está contento por la responsabilidad que tengo y de la categoría de la Selección Chilena”, complementó Ricardo Gareca, puntualizando que La Roja “es una selección muy importante” y “eso es lo que me moviliza”.