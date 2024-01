A solo horas de la presentación oficial de Ricardo Gareca en la banca de La Roja, gran parte del pueblo chileno está expectante a lo que pueda hacer el ‘Tigre’ en una misión que apunta a enmendar el rumbo de la selección para poder llegar y ser parte del Mundial 2026.

Sin embargo, esa euforia que se vive en territorio nacional es contrastada con el ánimo y comentarios que se emanan desde Perú, ex país donde Gareca dejó una huella difícil de borrar al ser el último DT que le sacó un rendimiento digno de ser destacado, además de llevarlos a un Mundial (Rusia 2018) y dejarlos a las puertas de otro (Qatar 2022).

Es por eso que diferentes voces en el país ‘altiplánico’, se han pronunciado en contra de la llegada del ‘Tigre’ a Chile.

Las declaraciones en contra del arribo de Gareca

Uno de los primeros en comentar y rechazar el movimiento fue el exjugador Diego Rebagliati, quien declaró: “para mí Gareca es hoy técnico de Chile y quiero que Chile pierda siempre, que no empaten nunca. A mí me enseñaron eso desde chiquito”.

“Siempre ha sido una rivalidad muy fuerte, futbolística. Gareca me cae bien, súper agradecido, nos clasificó a un Mundial, pero como técnico de Chile no quiere que le vaya mal, que le vaya muy mal”, indicó.

“Además, en este caso específico, vamos a pelear mano a mano (en las Eliminatorias Sudamericanas), y necesitamos que Chile se caiga. Quiero que pierda el primer amistoso y el último partido, que pierda todo, que no gane un punto nunca más con Chile”, sostuvo.

Por otra parte, el periodista peruano Pedro Eloy García, apuntó que “yo a Gareca ya lo bajé del póster, obviamente. Por varias razones. Él, en tanto profesional, puede dirigir al equipo que quiera, y a la selección que quiera, cómo no. Gareca es tan profesional que un día fue a La Bombonera, como argentino, a intentar ganarle a Argentina, y casi le gana, y además (casi) dejándolo fuera del Mundial. Es tan profesional que es capaz de ganarle a Argentina en su país”.

“Ahora, en esa línea, vendrá a Perú a ganarle a Perú en su cancha, como corresponde a su situación profesional, y también pasará -se los advierto a los ‘Gareca Lovers’ y a los ‘Viudos de Gareca’- que cuando haya un foul cometido por Perú, lo reclamará, cuando haya un VAR que discutir, lo discutirá como todos los técnicos. Eso lo veremos, no se quejen cuando eso pase, así va a ser, porque ese partido seguramente va a ser para definir ese séptimo (lugar)”, sentenció.

“No te puedes ir con la vecina”

“En efectos del fútbol, la selección peruana es el amor de su vida, a nivel de selección. Y si bien es ético rehacer tu vida, porque cada quien tiene derecho a rehacer su vida, no te puedes ir a vivir con la vecina, pues. Te puedes ir a vivir dos cuadras más allá, vete a la vuelta, a otro distrito, pero no te vayas con la vecina. Chile es nuestro vecino y rival futbolístico, y a mí me hace ruido y por eso yo lo bajo del póster”, finalizó.

Mientras eso pasa en Perú, acá en Chile ya se cuentan las horas para que Ricardo Gareca sea formalmente oficializado y presentado como el nuevo DT de La Roja.