Una dura y lamentable derrota registró este domingo La Roja Sub23 en su debut contra Perú en el Preolímpico que se está desarrollando en Venezuela.

La escuadra nacional, dirigida por Nicolás Córdova, fue sorprendida por un joven cuadro del Rímac que no contó con sus principales figuras y se impuso por la cuenta mínima.

El resultado indignó a los fanáticos chilenos, que decidieron expresar su rabia con mensajes en Redes Sociales. Ahí, el principal apuntado fue Lucas Assadi, talentoso volante de la U que fue titular y ocupó la ’10’.

“Assadi no puede ser titular, no puede tener 3 jugadas claves en 98 minutos, fantasma”, “Del minuto 80 que no escucho a don Alejandro Lorca nombrar a Assadi, pensé que lo habían cambiado y no, ahí está”, “Assadi está en modo udechile2023, nada de nada para tremendo talento” y “Assadi tendrá 40 años y aún lo van a estar Esperando…”, fueron algunos de los comentarios.

Y es que aunque efectivamente Assadi tuvo participaciones esporádicas que pudieron haber terminado en gol, los seguidores del ‘Equipo de Todos’ cuestionaron falta de actitud y un “trote continuo” a lo largo del enfrentamiento.

Consignar que, tras la caída con Perú, Chile ahora debe medirse al Uruguay de Marcelo Bielsa en su siguiente compromiso. Argentina y Paraguay son los otros rivales de grupo.

Assadi no puede ser titular, no puede tener 3 jugadas claves en 98 minutos, fantasma — Javier aguayo (@jotameekins) January 21, 2024

#VamosChile Assadi tendrá 40 años y aún lo van a estar Esperando…. — cg76 (@cgonza1976) January 21, 2024

tiene que jugar Cordero para darle libertad a Pizarro, no se entiende que haya jugado 90 minutos Assadi que lleva 20 sin tocar la pelota y que Pizarro no pueda subir por eso — 34 AMOR Y MAGIA REMIX 🤍 (@peruandi) January 21, 2024

Assadi está en modo udechile2023, nada de nada para tremendo talento — Mario Vergara (@Riper2709) January 21, 2024

Del minuto 80 que no escucho a don Alejandro Lorca nombrar a Assadi, pensé que lo habían cambiado y no, ahí está. Flojo culiao jajajajajaja — Cvrlos 🦉 (@CvrlosUdeChile) January 21, 2024

El partido de Assadi no es vistoso, pero cada vez que se puso de frente creó una ocasión de gol. Junto a Cepeda son los únicos que han generado peligro desde el talento individual. — Álvaro 🕷️ (@alvarouch23) January 21, 2024

De donde mierda se originó que Assadi es un crack ? De seguro son periodistas pagados por representantes… se les olvidó como eran los verdaderos 10 a estos weones #Preolimpico2024 — Edo ® (@EdoFidus) January 21, 2024

Assadi es muy lagunero,ojalá Álvarez o algún otro DT le cambie eso o va a ser otro del montón ⚽️ — HUGO (@ColdreyHugo) January 21, 2024