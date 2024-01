La selección chilena está en una búsqueda incesante de su nuevo entrenador, pero abrochar al nuevo técnico que enderece el rumbo de La Roja en las Eliminatorias y los lleve hasta el Mundial 2026 aún no ha sido posible y todo se mantiene en incertidumbre a dos meses de la nueva fecha sudamericana.

Varios nombres han circulado por las oficinas de la ANFP, pero Ricardo Gareca es quien más ilusiona al pueblo chileno y quien lleva la delantera para ser el nuevo estratega de la selección.

No obstante, hace tan solo unas horas, otro reconocido entrenador dejó entrever su ilusión por llegar a la banca chilena tras ser contactado por la ANFP.

Su nombre es César Farías, exDT de la selección de Bolivia y Venezuela y con una basta experiencia como entrenador de elencos sudamericanos.

En conversación con DSports, el venezolano reconoció que tuvo una conversación con el gerente de selecciones, Rodrigo Robles, quien se acercó a él para ver la posibilidad de que se convierta en el nuevo adiestrador del ‘equipo de todos’.

“Estoy abierto a todo”

En sus palabras, Farías admitió que “fue una conversación de mucho fútbol, de conocernos, en la cual yo pude transmitirle lo que pensaba. Y al final de la reunión me preguntó si estoy dispuesto a ir y yo le dije que siempre estoy abierto a todo”.

“Obviamente que me den la posibilidad de dirigir a una grandísima selección como la chilena y poder llegar a un Mundial sería maravilloso para mi carrera y para mí en lo personal”, indicó.

La ‘traba’ que impediría su llegada… según Farías

Sin embargo, destacó un posible inconveniente que podría tener para arribar hasta la banca de Chile, al sentenciar que “le dije: ‘El problema no lo tengo yo, porque estoy muy dispuesto. El problema lo tienes tú de que puedas convencer que un entrenador, que siempre ha sido un rival para Chile y que tiene una nacionalidad de un país no tradicionalmente futbolístico pueda comandar la selección de Chile’. Yo creo que ahí puede estar la gran diferencia”.

“En lo futbolístico la conversación fue de mucha sintonía. Chile tiene un talento para jugar un grandísimo fútbol y lo ha demostrado en los tiempos recientes, y cuando bajó un poco la curva de rendimiento quedaron fuera por poco, o sea quiere decir que con cupo y medio más, con el talento que tiene el fútbol chileno, con el recambio que se viene trabajando, puede ser muy aprovechable”, agregó.

Por último, no escondió su ilusión de ser el nuevo DT de La Roja y admitió que “yo veo a Chile muy bien. Me ilusiona muchísimo, me encantaría, pero también uno tiene los pies en la tierra, uno sabe la dificultad”.

“La capacidad y la experiencia la tengo, a la talla de cualquiera de los que mencionan. He dirigido un Mundial juvenil, Sudamericanos, Preolímpico, dos Copa América, tres Clasificatorias, siete Copa Libertadores, una Sudamericana, una Concachampions, he trabajado en siete países diferentes, en dos selecciones”, sostuvo.

“Me siento con la capacidad y, obviamente, con el talento que tiene Chile estaría muy dispuesto, pero lógico eso no depende de mí y uno respeta las formas, los tiempos y las maneras”, finalizó.

Cabe recordar que César Farías viene de registrar pasos por Aucas de Ecuador, elenco con el que consiguió ser campeón del torneo local, pero que una violenta forma de reaccionar lo obligó a dejar la banca.

Ahora, se encuentra sin equipo tras terminar su vínculo con Aguilas Doradas de Colombia.

Revisa las declaraciones de César Farías