En enero próximo La Roja Sub23 tendrá su desafío más importante del año cuando deba disputar el torneo Preolímpico, con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En este sentido, TVN realizó una alianza estratégica con la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para transmitir por TV abierta todos los partidos de la selección chilena.

En el torneo, que se realizará en Venezuela del 20 de enero al 11 de febrero, el cuadro nacional se medirá en la fase de grupos con Perú, Uruguay, Paraguay y Argentina.

La selección chilena irá al mando de Nicolás Córdova y será la continuación del proceso que ya comenzó en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Consignar que el torneo contempla dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los partidos de La Roja en Preolímpico

– 21 de enero vs Perú, desde las 17:00 horas.

– 27 de enero vs Uruguay, desde las 20:00 horas.

– 30 de enero vs Argentina, desde las 20:00 horas.

– 2 de febrero vs Paraguay, desde las 20:00 horas.