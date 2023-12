La FIFA oficializó el domingo a Chile como sede del Mundial Sub20 del 2025. El ente que preside Gianni Infantino cumplió así su palabra dada en octubre, luego que el país quedara excluido de la organización de la Copa del Mundo 2030.

“Es una noticia que nos llena de orgullo y motivación. Será el quinto Mundial de fútbol de la historia que se juega en nuestro país después del Mundial del 62, el Mundial Sub 20 de 1987, el Mundial Sub 20 Femenino de 2008 y el Mundial Sub 17 de 2015″, declaró Pablo Milad, presidente de la ANFP.

Y el organismo rector del balompié nacional ya comienza a trabajar en la organización de un torneo que aún no tiene fecha definida, pero que debería llevarse a cabo entre los meses de mayo y junio.

De acuerdo a El Mercurio, la ANFP presenta un archivo con las posibles sedes de la competición. Se jugaría en ocho regiones y en un total de nueve estadios.

La sede principal será el Estadio Nacional de Santiago. Los otros recintos que aparecen en carpeta son el Tierra de Campeones (Iquique), La Portada (La Serena), Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo), Sausalito (Viña del Mar), Elías Figueroa (Valparaíso), Fiscal (Talca), Ester Roa (Concepción) y Germán Becker (Temuco).

“Será un evento histórico. Es un voto de confianza gigante, porque FIFA sabe y confía que Chile tiene una capacidad tremenda para organizar eventos de talla mundial y así lo hemos demostrado a lo largo de la historia”, sostuvo Milad.

De esta manera, Chile organizará después de 38 años un Mundial Sub 20 masculino. Antes fue en el año 1987, donde La Roja terminó en el cuarto lugar.

Además, el ‘Equipo de Todos’ jugará después de 12 años un Mundial de la categoría. Su última presentación fue en Turquía 2013, donde con Mario Salas en el banco alcanzó los cuartos de final.