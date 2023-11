Tras la opaca igualdad 0-0 de La Roja ante Paraguay, por las Clasificatorias al Mundial 2026, el crack nacional Alexis Sánchez se lanzó con todo. Barrió con la ANFP, Juan Pinto Durán, el Monumental y la liga chilena.

Respecto al complejo donde entrena el ‘Equipo de Todos’, el jugador del Inter de Milán dijo: “En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan, una selección no puede trabajar así”.

Unas críticas que golpearon fuerte a Pablo Milad, presidente del balompié nacional, quien no dudó en responderle a ‘Maravilla’: “Le dije cual es nuestro proyecto. Antes no había riego automático, se remodelaron todas las habitaciones, paredes y baños. Le comenté que la zona húmeda está dentro del proyecto… La ANFP no nació en mi periodo”.

Y en una muestra de transparencia, de acuerdo a La Tercera, Milad recogió el guante a los dichos del tocopillano e invitó a los presidentes de los clubes a recorrer las instalaciones del complejo en Macul.

Previo al Consejo de Presidentes del miércoles, el timonel del organismo con sede en Quilín llevó a los dirigentes a un almuerzo en el ‘búnker’ de La Roja. Tras ello, realizó un tour guiado por el complejo.

Incluso, los mandamases de los clubes ingresaron a la zona de las duchas, justo el lugar que fue centro de las críticas de Alexis Sánchez.