El reconocido comunicador Juan Cristóbal Guarello rememoró en las últimas horas el tema de la reunión secreta que encabezó el entonces seleccionador chileno Jorge Sampaoli con periodistas, donde acusó que el camarín de La Roja era “ingobernable”.

El periodista, en su programa de Youtube ‘La Hora de King Kong’, se refirió a la cita del casildense con un grupo de profesionales el año 2015 en el domicilio de Milton Millas.

En la ocasión, Sampaoli entregó comentarios negativos de sus propios dirigidos y aseguró que el ‘Equipo de Todos’ iba en picada. Una reunión que terminó siendo secreta hasta el 2017, cuando se ventilaron detalles.

Ante esto, Guarello indicó que “Sampaoli hizo una serie de reuniones, no solamente en la casa de Milton Millas, también hizo una en radio ADN, con la gente de Cooperativa y con gente de varias radios. Al menos fueron tres”.

“En todas las reuniones dijo lo mismo, que el camarín era ingobernable, que Bravo no era un capitán de verdad, que Vidal iba a terminar en la ruina. En el fondo, su idea era crear un clima hostil hacia los jugadores, que él quedara como la víctima y poder irse de la selección, que era lo que quería”, agregó.

Pese a trabajar en una de las radios citadas en aquel 2015, el hoy comentarista de DSports y Canal 13 se restó de la reunión. “Le dije a Rodrigo Hernández (entonces director) que no iba a ir. Yo a Sampaoli no le pegaba palos, le tenía buena porque me gustaba lo que hacía, pero caché altiro que la cuestión iba para allá. ¿Por qué Sampaoli quiere hablar en privado con la prensa y no nos da una entrevista…o una conferencia de prensa?”, señaló.

Tras su negativa, Guarello recordó la iracunda reacción de uno de sus colegas de profesión y que generó una intensa pelea mediática.

“(Felipe) Bianchi se volvió loco y me hizo mierda en la prensa, que yo ‘me creo la raja’ y lo mandé a la chucha….y dije por qué no iba a la reunión con Sampaoli. Busquen el archivo”, dijo.

Desde el minuto 12:47