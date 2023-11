Nicolás Córdova, quien asumió como técnico interino de La Roja tras la renuncia de Eduardo Berizzo, analizó su paso por el ‘equipo de todos’.

El hoy jefe técnico de las selecciones juveniles, respondió a quienes dudan de su capacidad para dirigir al ‘equipo de todos’ aunque recalcó que no fue su deseo llegar al combinado adulto de la forma en que lo hizo.

“Me tiene muy despreocupado lo que puedan opinar otras personas o colegas, porque yo no he desarrollado mi carrera en base a opiniones. Lo he hecho en base a estudios, me he pagado viajes, he recorrido el mundo viendo a todos los entrenadores”, dijo de entrada el estratega nacional.

“Yo no elegí estar en la Selección adulta. Me lo pidieron de la Federación, yo soy un entrenador que trabaja para ella y, si necesitan mi ayuda, yo obviamente voy a prestar mis servicios”, agregó Córdova, quien dialogó con F90 de ESPN.

En la misma línea, Nicolás Córdova detalló que “se dio esta situación, que fue una total emergencia. A las once de la noche terminamos de ver el partido (con Paraguay) y a las siete del otro día estaba dirigiendo el entrenamiento”.

“Ahora, si tenemos o no las competencias, eso nunca lo vamos a saber hasta que agarremos un grupo. Siempre uno evalúa si acaso estaba preparado para esto, pero uno nunca va a saberlo”, complementó el DT.

Luego, al ser consultado por la posibilidad de mantenerse en La Roja adulta, Córdova fue claro al decir que “yo no defino nada, yo soy un funcionario de la Federación que es jefe técnico de las selecciones juveniles”.

“Todas estas incógnitas las resolverá Pablo Milad con el directorio. Yo no elegí ser el técnico de La Roja adulta, yo me encontré en el momento y lugar. Traté de hacer lo mejor”, sentenció el estratega nacional.