Nicolás Córdova fue fuertemente criticado por parte del presidente del Colegio de Entrenadores, quien no está para nada contento con el arribo del exjugador a la banca del plantel de honor de La Roja.

La selección chilena se encamina a una nueva travesía en las Eliminatorias, una que los llevará hasta Quito para enfrentar a Ecuador, en un ambiente que se preve hostil para la delegación nacional tras el polémico episodio de hace casi un año que protagonizó Byron Castillo.

Lo cierto es que La Roja llega debilitada al encuentro ante la ‘Tri’, luego de perder a Gary Medel por amonestaciones y tras la renuncia de Eduardo Berizzo, lo que obligó al interinato del exjugador y actual el jefe técnico de Selecciones Juveniles, Nicolás Córdova.

Sin embargo, esto ha desatado la molestia del Colegio de Entrenadores, en donde su presidente, Carlos Ramos, alzó la voz, golpeó la mesa y criticó ácidamente el interinato de Córdova.

En declaraciones recogidas por Redgol, el mandamás del centro formador de estrategas detalló que “sin comentarios con lo de Córdova. Me hago eco de lo que he escuchado. No sé cuáles fueron los caminos que lo llevaron ahí. Eso sí, tengo claro que esas soluciones son de parche, fusibles”.

“Llevo 50 años metido en esto y necesitamos un cambio, una dirección técnica nacional que sea seria”, indicó.

No fue todo, ya que también se tomó el tiempo para hablar de las declaraciones de Alexis Sánchez, quien reveló los problemas de infraestructura que se viven al interior de Juan Pinto Durán, como también los dramas vividos con el “excremento” en el estadio Monumental.

En sus palabras, Ramos apuntó que “creo que las cosas hay que decirlas cuando corresponden, no después de. Alexis debió decir esto antes, no ahora que está la embarrada”.

“Ese es un problema del fútbol chileno, que el jugador es muy sumiso. Tienen que pasar esas cosas para empezar a hablar”, sentenció.

Criticas que llegan en un complejo momento para La Roja, elenco que tiene una difícil misión al viajar a Ecuador y hacerle frente a un renovado conjunto de la ‘Tri’, quienes buscan hundir más a la selección chilena.