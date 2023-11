La Roja se encuentra en una complicada posición, luego de terminar en las primeras 6 fechas de las Eliminatorias en la antepenúltima ubicación de la tabla general, posición que descarta momentáneamente a la selección chilena de cualquier opción de ir al Mundial 2026, algo que ya se ha repetido tras las ausencias de Rusia 2018 y de Qatar 2022.

Es por eso que ahora, a meses de la siguiente fecha FIFA, es el momento ideal para hacer un cambio total en el cuerpo técnico del conjunto nacional, luego de la salida de Eduardo Berrizo y del interinato de Nicolás Córdova.

Uno de los nombres que siempre ha sonado en la selección nacional es Manuel Pellegrini, uno de los DT chilenos más emblemáticos en el extranjero y que ha pasado por los mejores equipos del mundo, pero un propio jugador actual de La Roja, Arturo Vidal, habló en una de sus transmisiones de Twich y se declaró contrario a una posible llegada del actual estratega del Real Betis.

En sus palabras, el ‘King’ partió elogiando la carrera de Pellegrini al detallar que “es un entrenador que ha hecho una carrera espectacular, siempre lo he dicho. No lo conozco personalmente, no sé cómo trabaja. Lo que he hablado con Claudio (Bravo) es que es de los entrenadores antiguos que trabaja con su forma de ser, su forma de entrenar”.

“Maneja muy bien los grupos; más allá no sé mucho, pero su carrera lo dice todo. Por algo es el mejor entrenador de Chile, por algo ha estado en los mejores equipos del mundo”, destacó.

Cerca de trabajar junto en el mismo equipo

Así también recordó que estuvieron pronto a trabajar juntos, pero por su propia decisión esa oportunidad no llegó a buen puerto. “Una vez tuvimos una chance de trabajar juntos, no se dio, porque preferí yo otras cosas, preferí seguir mi carrera. Pero sí tuvimos una chance una vez de trabajar juntos, no se dio. Es un extraordinario entrenador”, apuntó.

Posteriormente, brindó su postura al ser consultado por la llegada de Pellegrini a la selección, en donde indicó que “¿Te digo la verdad? No me gustaría ver a Pellegrini en la Selección, porque todo el cariño, todo el respeto que él ha hecho en toda su carrera, se le puede manchar en la Selección si le va mal”.

“Estoy en la Selección, sé cómo son las cosas. Sé que es difícil, la gente quiere resultados, la Selección Chilena no es Brasil, no es Argentina, es una Selección que tiene que siempre venir de atrás”, deslizó.

“Creo que esa es la duda que él tiene de venir a la Selección. A todos nos gustaría que esté en la Selección en Chile, pero sí, ese es el peligro que tiene de venir”, finalizó.

Dichos de un jugador que conoce la interna y la externa de La Roja, además de saber cuál es la presión que impone sobre los hombros de los jugadores y cuerpo técnico los partidos de Eliminatorias.