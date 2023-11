El reconocido empresario Leonardo Farkas comprometió el pasado sábado 18 de noviembre su ayuda para remodelar el complejo de La Roja, esto tras unas duras críticas de Alexis Sánchez.

“En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así”, indicó el ‘Niño Maravilla’.

Tras esto, Farkas apareció en redes y escribió lo siguiente: “Me envían mis seguidores. No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán”.

“Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones”, agregó el filántropo.

Ante esto, Alexis respondió: “Hola amigo Farkas, se agradece por querer ayudar siempre, pero acabo de conversar con el presidente de la ANFP, solucionarán las duchas, el agua fría que es importante para la recuperación, etc…”.

Y ahora fue el turno del presidente de la ANFP. Pablo Milad sacó la voz con un desaire hacia el empresario minero. “Le dije a Alexis cual es nuestro proyecto. Antes no había riego automático, se remodelaron todas las habitaciones, paredes y baños (del complejo)”, dijo.

“Le dije a Alexis que la zona húmeda está dentro del proyecto. Le faltaba información. Lo de Farkas no, fue un chiste”, complementó.

