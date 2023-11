Alexis Sánchez causó revuelo al interior y exterior de La Roja, luego de revelar problemas en el complejo de la selección chilena, Juan Pinto Durán y que apuntan directamente a las duchas del recinto.

Las declaraciones del jugador del Inter de Milán llegaron al corazón del empresario y filántropo, Leonardo Farkas, quien en una publicación en X (anterior Twitter), declaró que “díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones”.

Sin embargo, la mala gestión de la directiva de la ANFP en los últimos años, encabezada por Pablo Milad, ha provocado que los hinchas del ‘equipo de todos’ se pronuncien en contra del ‘ofrecimiento’ que realizó Farkas.

En la misma publicación realizada por el filántropo, algunos fanáticos comentaron: “No debería depositar dinero al fútbol chileno, es botarlo a la basura”, “Nooooooo!!! Por ningún motivo, eso es problema de una institución corrupta, ANFP, done a otra institución”.

Así también, otros apuntaron que es mejor destinar esos fondos a los recientes medallistas panamericanos y parapanamericanos que están brillando con luz propia y muchos sin financiamiento en Santiago 2023.

“No le deposite al deporte que más plata tiene. Vea en TVN los parapamericanos 2023. Ahí hay deportistas que necesitan verdaderos respaldos”, “invierta esos 20 millones en los deportistas que llenaron de medallas a nuestro país!! Chile es más que fútbol”, indicaron algunos.

No debería depositar dinero al fútbol chileno, es botarlo a la basura. Mejor que haga una campaña para que ellos mismos se hagan cargo y construyan un nuevo Juan Pinto Durán de una vez por todas

Nooooooo!!! Por ningún motivo, eso es problema de una institución corrupta, @ANFPChile , done a otra institución 🙏🙏🙏🙏

No le deposite al deporte que más plata tiene. Vea en TVN los parapamericanos 2023. Ahí hay deportistas que necesitan verdaderos respaldos $$$$$

No don Leonardo, guarde sus lucas, este es un problema que tiene que solucionar la @ANFPChile como no van a tener lucas para arreglar unos baños!, si usted pones esa plata, la ANFP se va a ir "Topón pa dentro", No don Leonardo, que resuelva a quien le corresponde hacerlo

