No escondió su tristeza. Nicolás Córdova, DT interino de La Roja en su visita a Ecuador, lamentó la ajustada caída en Quito por la sexta fecha de las Clasificatorias.

Recordemos que el ‘Equipo de Todos’ cayó por la cuenta mínima contra ‘La Tri’, por un tanto de Ángel Mena en el minuto 21.

Si bien el cuadro chileno mostró algunas cosas interesantes y hasta pudo rescatar algo más en suelo ecuatoriano, Córdova exteriorizó su amargura por el resultado adverso.

“Un sabor amargo, podíamos habernos llevado algo más”, dijo tajante el seleccionador, agregando que “los mejores jugadores de Ecuador están a nivel mundial, y eso no lo podemos desconocer”.

En cuanto a su posible continuidad al mando de La Roja, Córdova remarcó que “lo que decida la Federación no es asunto mío”.

“Tampoco voy a pronunciarme sobre si me gustaría o no, jamás me he candidateado para ningún puesto. Volvemos a Chile y vuelvo a entrenar con la sub 20 de nuevo. Esto ha sido un paréntesis, todo lo que venga después no depende de mí”, acotó.

Finalmente, Nicolás Córdova dedicó palabras a los futbolistas: “Agradezco a los jugadores por su recepción. Desde que llegué a Pinto Durán me recibieron de buena manera, los conocía a casi todos y eso me llevó a entrar de manera natural”, concluyó.