El volante y referente de La Roja, Arturo Vidal, se refirió a la llegada de un nuevo entrenador al ‘Equipo de Todos’ tras la abrupta salida de Eduardo Berizzo.

El ‘Rey’, en su última transmisión de Twitch, no se guardó nada: pidió por un DT chileno y hasta se atrevió a dar un nombre, Jaime García.

“Hay entrenadores que se merecen estar en el cargo, ¿por qué siempre buscar afuera? Tenemos buenos técnicos. Jaime García es uno de ellos, claro que me gustaría”, afirmó tajante.

“(García) Lo hizo muy bien en Ñublense, es un entrenador que se está preocupando mucho de mejorar”, agregó, detallando que “anda en Europa conociendo entrenamientos y muchas cosas que le servirán en el futuro pero parece que eso acá no se le toma mucha importancia”.

En relación a lo mismo, Vidal lamentó que “nunca le dan tanta prensa a los entrenadores chilenos. Me gustaría que en esta etapa sea alguien chileno”.

“No debe haber apuro por parte de la dirigencia. Ver a un chileno sentado es algo que no hemos visto. Pocas veces tenemos a alguien de casa”, acotó.

Arturo Vidal, además, tuvo palabras para Nicolás Córdova, quien asumió el cargo como interinato para el enfrentamiento de este martes contra Ecuador, en Quito: “Me gusta. Tiene una buena chance. No he seguido mucho su carrera, pero sí ha estado en fútbol de Primera División, fue a Qatar (…). Los entrenamientos que he visto de él ahora en la selección, me han gustado, lo ha hecho bien”, expresó.

“Los jugadores están contentos y eso es importante. Espero que le vaya bien en Ecuador, que será muy difícil. Merece su respeto. Es una persona que tiene su recorrido y quién sabe si puede seguir en la selección. Ojalá le vaya bien y siga, o más bien que venga otro entrenador nacional”, concluyó.