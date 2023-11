El exDT de Ñublense no escondió sus ganas de dirigir al 'Equipo de Todos' tras la salida de Eduardo Berizzo. "Creo que he hecho el camino", dijo.

Por estos días, Jaime García se encuentra perfeccionando su carrera en Europa. A pesar de estar muy lejos de Chile, el director técnico no se ausenta de las principales novedades de La Roja, que sufrió la renuncia de Eduardo Berizzo a su banca.

En esa línea, el exDT de Ñublense fue consultado por el periodista Enzo Olivera respecto a su interés en dirigir a la Selección Chilena, a lo que respondió : “Absolutamente, pero siento que el fútbol me indica los momentos y los espacios, cómo me ha ido marcando la vida”.

“Yo no me apuro, trabajo a medida que el fútbol me va entregando herramientas”, agregó Jaime García, explicitando su ilusión de dirigir a La Roja.

“¿Quién no estaría orgulloso de representar a la selección, con el orgullo de representar a tu gente, a tu sangre? Yo voy a muerte, no más”, declaró.

A su vez, Jaime García puso su propia trayectoria en la mesa, en caso de que le tocara asumir el ‘fierro caliente’ en Quilín.

“Creo que he hecho el camino que a mí me tocó, el recorrido largo y si en algún momento de la vida se me presenta creo que sí, absolutamente, estoy preparado”, cerró el estratega nacional.

La ilusión de Jaime García con La Roja