El empresario Leonardo Farkas comprometió este sábado su ayuda para remodelar el complejo de La Roja, Juan Pinto Durán, tras las severas críticas de Alexis Sánchez.

Así lo dio a conocer el propio filántropo a través de un mensaje en sus Redes Sociales.

“Me envían mis seguidores. No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán”, lamentó Farkas.

“Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones”, acotó.

Sin embargo, Farkas no dejó pasar la posibilidad de pegar un ‘palo’ a la dirigencia y ANFP, al catalogar el suceso como una vergüenza.

“Qué vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis”, cerró, adjuntando las palabras del tocopillano.

Leonardo Farkas #CHILE

El potente reclamo de Alexis Sánchez

Este sábado Alexis Sánchez no se guardó nada y dio a conocer distintos problemas que aquejan a los jugadores y que, a su juicio, han afectado al rendimiento del ‘Equipo de Todos’.

“Falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas porque el Campeonato Nacional está detenido. Eso no lo voy a cambiar yo. Como país, la organización no ha estado bien. Debemos entender y tener conocimiento de cómo hacerlo”, expresó.

Pero lo peor vendría después: “La liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida. Los jugadores dicen que que es un desastre. También tenemos problemas con los estadios, a nosotros nos gusta jugar en el Nacional. En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funcionan, una selección no puede trabajar así. En el Estadio Monumental el baño no funciona, sale excremento de la ducha. ¿Es de una selección eso?”, agregó.

Recordemos que Chile se alista para medirse el próximo martes contra su similar de Ecuador, en Quito, por la sexta jornada de las Clasificatorias al Mundial 2026.