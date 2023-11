Esta madrugada Eduardo Berizzo sorprendió en conferencia de prensa al anunciar su salida inmediata de la banca de La Roja.

El entrenador quedó muy afectado por los gritos en su contra en el estadio Monumental luego del pobre empate sin goles con Paraguay, pese a contar con un hombre de más por 44 minutos.

El estratega fue despedido en su salida de la cancha a los gritos de “Ohhhh Berizzo ya se va”, lo que fue suficiente para tomar la decisión de presentar su renuncia.

“Le he manifestado al presidente de la Federación mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer cuando las cosa no funcionan”, manifestó.

¿Quién será el DT contra Ecuador?

El adiós del ‘Toto’ encuentra mal parado el representativo chileno, tomando en cuenta que el próximo martes debe disputar el partido contra Ecuador, en Quito, por la sexta fecha.

Con Chile antepenúltimo, con 5 puntos, se hace indispensable arrebatar alguna unidad para no alejarse de la zona de clasificación a la siguiente cita planetaria.

¿Quién será el entrenador? Si bien aún no se ha oficializado algún nombre, lo cierto es que hay uno que tomó fuerza en los pasillos del Pedrero y sería el principal candidato para el citado compromiso: Nicolás Córdova.

Córdova es actualmente el Jefe Técnico de Selecciones Juveniles masculinas, lo que considera las Sub15, Sub17 y Sub20. Ante la urgencia de encontrar alguien para el duelo del martes, estaría liderando la lista.

Vale decir que Córdova ha dirigido en Palestino, Santiago Wanderers, Universitario de Perú y Al-Rayyan de Qatar.