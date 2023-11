El presidente de la ANFP, Pablo Milad, convocó a un punto de prensa para referirse por primera vez a la sorpresiva renuncia inmediata de Eduardo Berizzo al puesto de DT de La Roja tras el partido ante Paraguay.

En diálogo con los medios, el mandamás del fútbol chileno contó detalles tras el adiós del ‘Toto’ a La Roja. “Después del partido, como de costumbre, nos dirigimos al camarín a saludar a jugadores y cuerpo técnico y Eduardo dijo ‘necesito hablar con ustedes, les quería presentar mi renuncia‘”, confesó.

“No se han dado los resultados, tengo una carga emocional, una presión muy grande y no quiero que siga influyendo en los resultados y también, en el rendimiento de los jugadores“, agregó, como argumentos de Berizzo para abandonar su cargo de director técnico en el ‘Equipo de Todos’.

Desde su rol como timonel de ANFP, el directivo aseguró que “tratamos de convencerlo, dijo que su renuncia era irrevocable. Le pedimos que terminara esta doble fecha, pero dijo que no estaba en condiciones de seguir, con esta presión y perjudicando de cierta forma, el rendimiento del equipo”.

“Dijo que los resultados no se habían dado, que él había puesto todo de sí y que no quería perjudicar al equipo en esto. Él daba un paso al costado y renunciaba a cualquier tipo de indemnización, que se iba con la frente en alto y que los resultados no lo habían acompañado”, finalizó Pablo Milad al referirse sobre la renuncia de Eduardo Berizzo a La Roja.

La versión de Milad ante el adiós de Eduardo Berizzo a La Roja