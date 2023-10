Uno de los hinchas más emblemático y a la vez ‘problemáticos’ de La Roja es Mario Moreno, más conocido como ‘Chapulín’, quien ha estado presente en diferentes latitudes acompañando a Chile en sus diferentes presentaciones alrededor del mundo.

De esta forma, viajó miles de kilómetros para Venezuela para presenciar el encuentro entre la ‘Vino Tinto’ y el ‘equipo de todos’ en Maturín, pero lamentablemente no logró ver el encuentro al ser detenido por la Policía local.

Todo ocurrió cuando el famoso hincha de La Roja se acercó al hotel de concentración del plantel nacional, momento en que fue abordado por la seguridad pública venezolana y comenzaron los problemas para ‘Chapulín’.

“No entendía por qué me detenían”

En conversación con LUN, Moreno detalló que “estaba solo, era el único hincha. Afuera de hotel había personas de utilería de la Roja y un par de dirigentes. En ese momento se acercan cuatro policías solicitándome documentos y proceden a detenerme. Andaban con una foto mía y yo no entendía por qué me detenían”.

“Me quitaron el celular y me tuvieron retenido por nueve horas, incomunicado y sin poder ver el partido de Chile contra Venezuela”, indicó.

En la Comisaría, Mario destacó que fue informado que desde la Federación de Fútbol de Chile le prohibieron el ingreso al recinto venezolano.

Con relación a esto, ‘Chapulín’ señaló: “El jefe de la policía, que me atendió y trató muy amablemente, me respondió que la Federación de Fútbol de Chile había emanado la información de que yo tenía una prohibición de ingreso a los estadios por parte de la Conmebol, solicitando mi detención”.

“Me pidieron los antecedentes y sería todo. Le pedí al jefe de policía una constancia de las razones por las me detuvieron, pero que no fueron entregados porque me dijeron que ‘en Venezuela no las damos"”, finalizó.

Lamentablemente por su viaje, pero afortunadamente para él, no logró ver la goleada que sufrió Chile ante Venezuela, encuentro válido por la cuarta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.