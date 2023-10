En Perú dolió y mucho la derrota en Santiago por 2-0 ante Chile por la 3ª fecha de las Clasificatorias de la Conmebol al Mundial 2026. Un traspié que dejó a la Bicolor penúltima en la tabla con un punto de nueve posibles.

Y dolorosa fue al perder con un rival directo por el boleto a la cita en Norteamérica y que no ganaba por los puntos desde el 1 de febrero del año 2022.

Los principales dardos de la prensa y comentaristas peruanos recayeron en el entrenador Juan Reynoso, sucesor del argentino Ricardo Gareca.

El comentarista Pedro Eloy fue duro con el combinado blanquirrojo y su DT en el programa ‘Al Angulo’ de Movistar Deportes. “No hace falta ser un técnico para darte cuenta de que jugando así no le ganamos a nadie. Ni a Bolivia”, indicó.

“Cuando un técnico se da cuenta de que juega mal, y obviamente Reynoso se ha dado cuenta de que su equipo ha jugado mal, hay que buscar soluciones. Se dio cuenta de que el plan que tenía en la cabeza no funcionó en la cancha”, agregó.

En la misma línea, Eloy dijo que “para eso son los técnicos, para solucionar los partidos que has perdido o jugado mal, esa es la impronta de un entrenador, el buscar soluciones para las carencias”.

Además, resaltó el partido de Bryan Reyna en el Estadio Monumental. Respecto al extremo izquierdo de Alianza Lima señaló que “más allá del mal resultado, él dejó buenas sensaciones. Demostró que no le quema la pelota“.

Para terminar, el periodista indicó que “hagamos lo que hagamos tácticamente contra Argentina, hay que ser más ‘conchudos’ e independientemente del dibujo táctico. Hacer la de Bryan Reyna, jugar más fácil, está bien la pincelada, pero a veces jugar en primera es un poco más atrevido que jugar asegurando la pelota”.

🎙️ @PedroEloyG: "No hace falta ser un técnico para darte cuenta que jugando así no le ganamos a nadie. Ni a Bolivia. Hay que buscar soluciones. Bryan Reyna, más allá del mal resultado, dejpo buenas sensaciones. Demostró que no le quema la pelota".#AlÁngulo 🥅⚽️ pic.twitter.com/YVkkBFaNEE

— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2023