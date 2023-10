La importancia de la victoria de la Selección Chilena sobre Perú habla por sí sola. ‘La Roja’ obtuvo sus primeros tres puntos, este jueves, en el ‘clásico del Pacífico’ y sumó cuatro unidades en tres fechas disputadas de las Clasificatorias de la Conmebol. Pese a ello, el delantero nacional Alexis Sánchez no quedó del todo conforme.

Tras el pitazo final, el tocopillano conversó con los medios de comunicación y, además de valorar el triunfo conseguido en el Estadio Monumental, tuvo críticas para el estado del terreno de juego y las decisiones de Eduardo Berizzo respecto de su rol en la cancha.

En ese sentido, Sánchez arrancó desahogándose por el poco protagonismo frente a la ‘Bicolor’: “Yo me siento bien. Pasa que están acostumbrado verme de frente al arco. El que entiende de fútbol sabe que jugar de espalda y con una defensa cerrada es más difícil”.

“Me gusta jugar más de frente al arco, pero es un rol que me toca ahora y tienen que aprovechar los de atrás. Sí me gusta jugar de 9, pero son diferentes dimensiones, allá (en Europa) las canchas son mucho más lindas y acá no están muy buenas”, profundizó el ‘Niño Maravilla’, con evidente molestia.

Sin embargo, no todo fueron dardos. Y es que el atacante del Inter de Milán se mostró contento por el revitalizador triunfo del ‘Equipo de Todos’.

“Era importante sumar de a tres ante un rival difícil. El primer tiempo podríamos haber hecho dos goles fácil”, sentenció.