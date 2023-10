En plena doble fecha de las Clasificatorias para el Mundial de 2026, el guardameta chileno Claudio Bravo no ocultó su decepción por no estar presente en la Selección Chilena y se manifestó contra el entrenador Eduardo Berizzo por su polémica decisión de marginarlo de las convocatorias.

En entrevista con el portal de noticias español Onda Cero, el bicampeón de América aprovechó de repasar al ‘Toto’, en medio de una conversación referida a su presente con el Real Betis de Manuel Pellegrini.

“Cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para competir a nivel de selección, cuando tienes rendimiento y no tienes posibilidad de entrar en una nómina, al final, poco puedes hacer”, se lamentó el formado en Colo Colo, quien tras optar por no venir a disputar los últimos amistosos de ‘La Roja’, no volvió a ser considerado por el DT argentino.

Pese a su disconformidad con el método de elección de jugadores, Bravo no dudó en hacer respetar la figura del seleccionador nacional y enviar su apoyo a los actuales guardametas del ‘Equipo de Todos’.

“Hay una persona que es el entrenador y tiene toda la potestad del mundo de decidir quiénes son aptos para competir en una selección… Si uno no está apto o no tiene las capacidades para poder hacerlo, perfectamente que lo haga otro compañero y lo haga de la mejor manera posible porque toca defender a un país y no es nada simple”, manifestó.

Por su parte, el golero de 40 años no se cerró a la posibilidad de volver a defender los colores de Chile y ahondó en que para clasificar a una Copa del Mundo se deben hacer las cosas bien.

“Hay muchas cosas en juego y más ahora que se está jugando una clasificatoria donde los resultados te llevan a entrar en un Mundial”, cerró.