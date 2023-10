Este jueves, ‘La Roja’ se mide ante la Selección Peruana en el Estadio Monumental, en una nueva edición del ‘clásico del Pacífico’ que se enmarca en la fecha n°3 de las Clasificatorias para el Mundial de 2026. Un electrizante e histórico duelo que recibió el ‘ninguneo’ de un exfutbolista chileno; Dante Poli.

En el programa ESPN F90, el ahora comunicador minimizó la rivalidad entre Chile y Perú en el fútbol sudamericano, asegurando que desde muy pequeño y en sus orígenes como seleccionado nacional, nunca lo consideró “como un clásico tan relevante ni importante”.

“Todavía lo siente así, debe ser porque, de alguna manera, hubo ciertas diferencias desde lo futbolístico o cierta hegemonía chilena. Siento que ellos lo viven más”, manifestó el exjugador ariqueño.

En la misma línea, relató su experiencia en el ‘clásico del Pacífico’ rumbo al Mundial de Francia 1998, donde fue requerido al banco de suplentes.

“Nos tocó ir a Lima y el ambiente era muy hostil. Nos quebraron los vidrios de los buses, la gente nos trataba pésimo y en el hotel prácticamente no podías dormir. En cambio, cuando viene Perú a Chile, siento que no se le trata de la misma manera porque no es tan relevante en este concepto de clásico”, remató Poli, provocando la discordancia de su compañero de panel, Marcelo Barticciotto.

"CONTRA PERÚ NUNCA LO CONSIDERÉ COMO UN CLÁSICO TAN RELEVANTE"#ESPNF90Chile Dante Poli aseguró que durante su presencia en #LaRoja, nunca sintió el duelo ante el cuadro peruano como un partido tan importante dentro de las Clasificatorias. pic.twitter.com/9NqYieeuIF — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) October 11, 2023

Tras estas polémicas declaraciones, los fanáticos del fútbol en redes sociales no se hicieron esperar y arremetieron duramente contra el formado en Universidad Católica, enrostrándole su trayectoria en la Selección Chilena: dos partidos (contra Armenia y Ecuador).

Poli hablando de clásicos de la Selección Chilena Adulta vs Perú. Esta es la espectacular carrera de Poli en la Selección Chilena. Por último inviten a alguien que tenga mas de 5 partidos y al menos un gol a hablar de 'rivalidad contra perú'. Poli no existe. Corten el weeo. pic.twitter.com/2ipbDcXtVU — Don Mister 🌶️🌳 (@DonMrDoe) October 11, 2023

Voz autorizada … 1 partido en la seleccion y banca del puerto rico islanders …. carreron 😂🤣😅😅 — rodrigo vera 🦉 (@rodrigovw_) October 11, 2023

Este tonto weon cree que nuestro clásico es Argentina 😂😂😂 — Tito Meza (@vmeza1991) October 11, 2023

La trayectoria de Dante Poli 2 partidos pic.twitter.com/2RNCdBZM56 — Poeta de lo cotidian… (@hualtjuitman) October 11, 2023

Que ridiculez! Si jugo al fútbol 10 minutos en toda su carrera.. — Cristián Marcel (@cristianladoce) October 11, 2023