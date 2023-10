Un nuevo round. Rafael Olarra aprovechó en las últimas horas las cámaras donde es comentarista para prolongar la polémica originada a comienzos de esta semana con Claudio Bravo.

Todo comenzó cuando el ex defensor respaldó la determinación de Berizzo de no llamar nuevamente al bicampeón de América, esta vez para los cruces clasificatorios ante Perú y Venezuela, y le dejó un fuerte mensaje al formado en Colo Colo: “Berizzo puede tener otra opinión. Negarse es complicado, no es cuando tú quieres, la Selección es siempre y eso tiene un valor”, dijo.

Frente a esto, el golero del Real Betis ocupó la ironía para responder y puso sobre la mesa el tiempo que jugó el ‘Flaco’ en el fútbol europeo: “335 minutos, como ir De Santiago a Concepción en auto”.

Olarra no se quedó callado y dijo: “Lo de Claudio me da pena, con respecto a que me cuente los minutos para hablar de fútbol”, a lo que el meta de 40 años volvió a arremeter en TVN: “si fuera otra persona, lo dejo pasar. Pero cuando tú le abres las puertas de tu casa a alguien, las puertas de tu club a alguien, lo llevas al estadio para que disfrute, debe haber cierto grado de agradecimiento… Memoria frágil”.

Y un nuevo capítulo de esta mediática pelea se vivió anoche. El exjugador de La U y Audax salió a desmentir al ex FC Barcelona y Manchester City. “Hay cosas que no pasaron. Y quiero ser claro”, señaló.

“Jamás fui a la casa de Claudio Bravo. Nunca. No estuve en su casa. Me escriben que soy malagradecido, pero no fui a su casa”, apuntó el ex zaguero en ESPN.

“Quiero ser preciso. Porque cuando te abren la casa, un espacio tan íntimo, es más especial. Uno no mete a cualquiera a su casa. Pero eso no ocurrió dentro de lo que viví con Claudio… Sí nos permitió (con Rodrigo Tello) entrar a un entrenamiento del Barcelona, donde estuvimos con él, compartiendo, con lo grato que es conversar con él”, agregó.

Para cerrar, Olarra indicó que “me gustaría darle un corte a esto. No es un tema que quiera seguir. Pero la verdad es que quiero ser preciso porque siento que en mi comentario, en la posición que estoy hoy, tengo la responsabilidad de transmitir un poco lo que nosotros vivimos en camarines, donde muchos no pudieron estar”.